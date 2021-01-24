تكريم المشاركين في المبادرات الأهلية التطوعية لاجتثاث نبتة البارثينيوم بظفار

صلالة ـ العمانية: احتفلت هيئة البيئة أمس بتكريم المشاركين في المبادرات الأهلية التطوعية لاجتثاث نبتة البارثينيوم من المناطق الجبلية بمحافظة ظفار لعام ٢٠٢٠م.

تضمن الاحتفال عرضًا مرئيًا عن جهود الحملات التوعوية بالإضافة إلى فقرة شعرية ولوحة من الفنون العمانية التقليدية وتكريم المشاركين في المبادرات الأهلية التطوعية لاجتثاث نبتة البارثينيوم بالمحافظة.

رعت حفل التكريم ـ الذي أقيم بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة ـ معالي ليلى بنت أحمد النجار ـ وزيرة التنمية الاجتماعية وبحضور سعادة الدكتور عبد الله بن علي العمري ـ رئيس هيئة البيئة وعدد من أصحاب السعادة والمسؤولين.

وألقى الدكتور أحمد بن عبد الله الصيعري ـ مدير عام البيئة بمحافظة ظفار كلمة تحدث فيها عن دور المبادرات الأهلية التطوعية للأفراد والمؤسسات لاجتثاث نبتة البارثينيوم، مشيرًا إلى ما تتميز به محافظة ظفار من غطاء نباتي متنوع، مؤكداً على أهمية حماية هذه النظم البيئية من أي تدخل قد يلحق الضرر بها.

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