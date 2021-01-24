وزير الصحة: حجز 100 ألف جرعة من لقاح «أكسفورد» قد تصل خلال أسبوع

فـي الجلسة الاعتيادية السادسة لدور الانعقاد السنوي بمجلس الشورى

■ اعتماد استراتيجية تغطية 60% من إجمالي المستهدفين للتطعيم

■ «41339» موظفا فـي القطاع الصحي بنسبة تعمين 72% نهاية عام 2019

■ تكثيف الجهود الصحية للتقليل من أعباء الجائحة المباشرة وغير المباشرة وخفض معدل الوفيات

■ التأكيد على تطور المؤسسات الصحية ومساهمتها بشكل تدريجي فـي التنمية

■ لن يتم استيراد أي دواء إلا بعد إثبات الدراسات والتجارب الصحية لكفاءته

■■ أكد معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي ـ وزير الصحة أن السلطنة حجزت 100 ألف جرعة من لقاح شركة أكسفورد المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19» على أمل أن تصل خلال أسبوع، مؤكدا أنه لم ولن يتم استيراد أي دواء إلا بعد إثبات الدراسات والتجارب الصحية لكفاءته وذلك خلال مناقشة مجلس الشورى أمس بيان معالي الدكتور وزير الصحة في الجلسة الاعتيادية السادسة لدور الانعقاد السنوي الثاني (2020 ـ 2021) من فترة المجلس التاسعة (2019 ـ 2023) برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي ـ رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن حمد الندابي ـ أمين عام المجلس. ■■

كتب ـ عيسى اليعقوبي:

وبدأت الجلسة بكلمة سعادة رئيس المجلس الذي بعث تحية إجلال وإكبار وعرفان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ على إشرافه وحرصه وعنايته بأعمال اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) والذي كان له أحسن الأثر في عبور عمان إلى بر الأمان.

وأضاف سعادته: لا يفوتنا كذلك، أن نزجي الشكر والتقدير والثناء إلى اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، وكذلك لخط الدفاع الأول من أطباء وممرضين، وكافة الكوادر الأخرى العاملة في ربوع السلطنة، على جهودهم الكبيرة والمستمرة لاحتواء هذه الجائحة والحد من تداعياتها، آملين بإذن الله تعالى القضاء عليها بشكل تام خلال الأشهر القادمة.

بعد ذلك ألقى معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي ـ وزير الصحة بيان وزارة الصحة وقال في بدايته: يشرفنا أن نرفع إلى مقام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم أسمى عبارات الشكر والثناء على عنايته الكريمة وإسداء توجيهاته السديدة لإدارة جائحة فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) وذلك إدراكا من لدن جلالته بخطورة هذا الجائحة التي ألمَّت بالعالم أجمع وأدت إلى شلل تام بكافة مناحي الحياة ومرافقها ومكوناتها وأركانها، وتفضل جلالته ـ حفظه الله ورعاه ـ بترؤس عدد من اجتماعات اللجنة العليا لبحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار الفيروس.

وأشار معاليه خلال البيان إلى أن إجمـالي العاملين في وزارة الصحة بنهاية عام 2019م بلغ (41339) موظفًا بنسبة تعمين قدرها 72%، وقد ساهمت مخرجات البعثات التخصصية والدورات التدريبية داخل وخارج السلطنة ومخرجات كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة السلطان قابوس.

وغيرها من الجامعات والكليات الأخرى في توفير أعداد من الكوادر الوطنية، وبالتالي ارتفاع نسبة التعمين في وزارة الصحة لتصل إلى 72% في عام 2019م، مقارنة بعام 2016م والتي كانت (69%).وأضاف معاليه: وكذلك زادت في فئة الأطباء في عام 2019م وبلغت (40%) مقارنة بعام 2016م والتي كانت (33%)، كما بلغت نسبة التعمين في فئة الاستشاريين في عام 2019م حيث بلغت (70%)، مقابل 59% في عام 2016م، بينما بلغت نسبة تعمين فئة التمريض (65%) مقابل (61%) في عام 2016م، وفي الوقت ذاته ارتفعت نسبة التعمين لدى الصيادلة ومساعـدي الصيادلة في عــام 2019م لتصل إلى (93%) و(81%) على التوالي مقابل (87%) و(71%) لعام 2016م.

وذكر معاليه أنه بنهاية عام 2019م بلغ عدد المؤسسات الصحية في السلطنة 261 مؤسسة صحية تنقسم إلى 50 مستشفى وتضم 5049 سريرًا و22 مجمعًا صحيًّا و189 مركزًا صحيًّا، مؤكدًا أن المؤسسات الصحية شهدت تطورًا كبيرًا، وبدأت تُسهم بشكل تدريجي في التنمية الصحية في السلطنة، مشيرًا إلى أن إحصائيات عام 2019م أوضحت وجود 27 مستشفى خاصًّا، كما بلغ إجمالي عدد المؤسسات الصحية الخاصة الأخرى 1254 مؤسسة بدون الصيدليات.

وقال معاليه: إن لوزارة الصحة أربعة مستشفيات تخصصية ذات الرعاية الصحية الثالثية لخدمة كافة سكان السلطنة وهي:

المستشفى السلطاني وخولة والنهضة والمسرّة، حيث يبلغ عدد الأسرّة فيها ١٦٣٩سريرًا وتبلغ نسبة الإشغال ٧ر٧٠ بالمائة، مؤكدًا أن عدد المستشفيات المرجعية في محافظات السلطنة التابعة لوزارة الصحة يبلغ ٩ مستشفيات، وعدد الأسرّة فيها ٢٣١٧٨سريرًا، ونسبة الإشغال ٢ر٥٦ بالمائة، وسجلت أعلى نسبة إشغال في مستشفى صحار بنسبة ٦ر٧٩ بالمائة.

وفي الحديث حول جائحة كورونا قال وزير الصحة: بلغ عدد حالات الإصابة بمرض (كوفيد ـ 19) المثبتة مخبريًّا أكثر من 99 مليون حالة على المستوى العالمي، في حين بلغ عدد الوفيات أكثر من مليوني وفاة، كما لوحظ في الآونة الأخيرة ازدياد مطرد للحالات في الكثير من الدول تزامنًا مع دخول فصل الشتاء، أما بالنسبة للسلطنة فقد بلغ عدد الحالات منذ بداية الجائحة وحتى تاريخ 13 ديسمبر (129024) حالة مؤكدة لـ(كوفيد ـ 19)، منها (10448) حالة استدعت التنويم، و2601 استدعت الرعاية في العناية المركزة، فيما سجلت 1500 وفاة، هذا وقد أشار التحديث الأخير للبيانات إلى تراجع ملحوظ في عدد الإصابات والوفيات ونسبة إيجابية الفحوصات منذ منتصف شهر أكتوبر 2020.

وحول اللقاح المستخدم ضد (كوفيد ـ 19) قال معاليه: ‏‎مع تزايد الطلب العالمي للقاح (كوفيد ـ 19) وبسبب محدودية القدرة التصنيعية وصعوبة توفير الكميات المطلوبة قامت السلطنة بتحديد الفئات ذات الأولوية لأخذ اللقاح، حيث تم اعتماد استراتيجية تغطية 60% من إجمالي المستهدفين لتحقيق منع انتشار المرض في السلطنة، بحيث تكون آلية إعطاء اللقاح على مرحلتين حسب الفئات ذات الأولوية 20% في المرحلة الأولى ابتداء من نهاية عام 2020، و40% في المرحلة الثانية لعامي (2021/‏‏‏ 2022) وذلك بعد النظر إلى نتائج المسح الاستقصائي المصلي على المستوى الوطني، والذي من المتوقع أن يصل معدل الإصابة بالمرض في السلطنة حوالي 20% تقريبًا.

ويوضح معاليه أنه سيتم التركيز في المرحلة القادمة على توجيه جهود الصحة العامة للتقليل من أعباء الجائحة الصحية المباشرة وغير المباشرة وخفض معدل الوفيات، وذلك بإعادة فتح البرامج والخدمات الصحية (الوقائية والعلاجية)، مع التركيز على حماية الكادر الصحي والمراجعين من خطر العدوى داخل المؤسسات الصحية، وكذلك العمل على تأمين كميات كافية من اللقاح يتم توزيعها بشكل عادل على جميع الفئات المستهدفة.

وأكد معالي الدكتور وزير الصحة خلال البيان أنه رغم السلبيات التي أفرزتها الجائحة كان هناك العديد من الدروس المستفادة والتي يمكن تلخيص بعضها فيما يلي: الحاجة إلى إنشاء المركز الوطني لمراقبة ومكافحة الأمراض والمختبر المركزي للصحة العامة، وكذلك استخدام تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي للتصدي للجوائح المستقبلية.

كما أشار معاليه خلال البيان إلى أن المنظمات الدولية ذات الصلة بالصحة كمنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي أشادت في تقاريرها السنوية المتعاقبة بالإنجازات الصحية للسلطنة وفعاليتها، وبقدر ما تشكل هذه الإشادة الدولية مصدر اعتزاز لنا جميعًا لما تنطوي عليه من دلالات تعبر عن النجاح الذي حققته السلطنة في مجال التنمية الصحية كجزء من التنمية الشاملة، إلا أنها تضعنا جميعًا أمام مسؤولية الحفاظ على هذه الإنجازات وتعزيزها، وذلك هو التحدي الحقيقي الذي يواجهنا الآن.

وخلال مداخلات أعضاء مجلس الشورى ناشد عدد من أعضاء المجلس وزير الصحة بإشراك المجلس إشراكا حقيقيا في التعامل مع جائحة كورونا والأخذ بتوصيات اللجنة الصحية والبيئية، خصوصًا الجوانب المتعلقة بالمجتمع كونهم الممثلين للمواطنين.

كما طالب أعضاء المجلس بتوسعة وحدات غسيل الكلى والأمراض المزمنة في مختلف محافظات السلطنة، خصوصا ذات الكثافة السكانية الكبيرة، وجاء رد معاليه بأن الوزارة ستعمل على توسعة هذه الوحدات متى ما توفرت الميزانيات المطلوبة لذلك، وأشار معاليه إلى أنه لا بد من توسعة التثقيف الصحي كذلك وتوعية المجتمع بآليات تجنب هذه الأمراض وحسن التعامل معها.

وحول موضوع التأمين الصحي، استفسر أصحاب السعادة عن الآلية المعتمدة لتنفيذ التأمين الصحي والأعباء المترتبة على المواطن في حال تنفيذه، وفي هذا الصدد أشار معالي الوزير إلى أن الحديث عن موضوع التأمين الصحي سابق لأوانه وأن تطبيقه مبدئيًّا سيكون للقطاع الخاص، كما أن المواطن لن يتأثر بشكل سلبي ولن تكون هناك أعباء مالية على الموطنين.

كما ناقش أعضاء المجلس ضرورة الاستثمار في القطاع الصحي، ورد معالي الدكتور وزير الصحة أن هناك أربعة مصانع للأدوية قيد الإنشاء ومصنع واحد في مرحلة الإنتاج، كذلك هناك خطة لتوسيع خدمات الإسعاف بين المؤسسات الصحية.

كما تم الحديث عن عدم تكافؤ عدد المراكز الصحية مقارنة بالكثافة السكانية في عدد من ولايات السلطنة، والمطالبة بإنشاء مراكز صحية ومستشفيات مرجعية جديدة في بعض الولايات، كما طالب العديد من الأعضاء كذلك بإعادة افتتاح المراكز الصحية بمختلف ولايات السلطنة، خلال الفترة المسائية نظرًا للحاجة الماسّة لها خاصة بالمناطق التي تبعد عن المستشفيات المرجعية، حيث يواجه الأهالي صعوبة في نقل الحالات الحرجة والطارئة لمسافات بعيدة جدًّا خلال الفترات المسائية.

وفي سؤال لأعضاء المجلس حول معايير استيراد اللقاحات المستخدمة ضد (كوفيد ـ 19) أكد معاليه أنه لم ولن يتم استيراد أي دواء إلا بعد إثبات الدراسات والتجارب الصحية لكفاءته، ورغم صعوبة الحصول على لقاح فايزر فقد تم حجز36 ألف جرعة برغم ارتفاع الأسعار، كما تم حجز 100 ألف جرعة من لقاح أسترا زينيكا ـ أكسفورد على أمل أن تصل خلال أسبوع.

وفي مداخلة لسعادة خالد بن هلال المعولي ـ رئيس مجلس الشورى أكد فيها أن هناك أثرًا سلبيًّا جراء تأخير المواعيد في المؤسسات الصحية الحكومية، مما يؤدي للوفاة في بعض الحالات، ويؤكد سعادته على ضرورة تعجيل مواعيد الحالات الطارئة، كما أشار سعادته إلى ضرورة رفع نسبة التعمين في القطاع الخاص، خصوصا فيما يتعلق بالتضارب بين أسعار الخدمات المقدمة في القطاع الخاص إلى جانب ارتفاع أسعارها.

كما طالب أعضاء المجلس بتطبيق الهيئة العامة للصحة لاستيعاب جميع الخدمات الصحية وإيجاد تنسيق حقيقي بين مختلف المؤسسات الصحية في السلطنة، ورد معاليه أن هناك الكثير يجب إجراؤه في هذا الصدد لتوحيد الجهود، وأشار معاليه إلى أن التنسيق بين الجهات الصحية مُرضٍ جدًّا.

كما ناقش أصحاب السعادة الأعضاء الموضوع المتعلق باحتكار بعض الوكالات التجارية وأفاد معاليه بأن الوزارة غير راضية عن هذا الموضوع، مؤكدًا أن الشركة المصنعة والمنتجة للدواء هي من تختار الوكيل المحلي وليس الوزارة.