تمديد إغلاق المنافذ البرية للسلطنة أسبوعا آخر

مسقط ـ العمانية:

تابعت اللجنة العليا المكلَّفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، في إطار انعقادها المستمر برئاسة معالي السيِّد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، تطوُّرات الجائحة وإجراءات الوقاية منها وسبل تجنُّب انتشارها.

وبناءً على توصيات الفريق الفنِّي المختص الذي يتابع مستجدات هذه الجائحة وتطورات السلالات الجديدة من الفيروس ومخاطرها على المستوى العالمي، ووقاية لأفراد المجتمع من الإصابة به، فقد قررت اللجنة العليا تمديد إغلاق المنافذ البرية للسلطنة لمدة أسبوع آخر ينتهي في الساعة السادسة من مساء يوم الاثنين 18 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 1 من فبراير 2021م.

وتفيد اللجنة الجميع بأنها في متابعة وتقييم مستمرّين لوضع الإصابات بهذا الفيروس في السلطنة، والزيادة الملحوظة التي أبرزتها إحصائيات الأيام الماضية في أعداد المصابين والمرقّدين في غرفة العناية المركزة وأجنحة المستشفيات، وعدم التزام البعض بالإجراءات الاحترازية المعتمدة من قبل الجهات المختصة، إضافة إلى المستجدات على المستوى العالمي التي تشير إلى استفحال الإصابة بالسلالات المختلفة لهذا الفيروس في العديد من دول العالم، وستتخذ الإجراءات المناسبة بما يكفل حماية جميع أفراد المجتمع العماني من الإصابة به.

“حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه”.