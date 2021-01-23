وكيلة الصحة للشؤون الادارية والمالية والتخطيط تزور عـددا من المؤسسات الصحية بشمال الشرقية

قامت سعادة الدكتورة فاطمة بنت محمد العجمية ـ وكيلة وزارة الصحة للشؤون الادارية والمالية والتخطيط، بمعية عدد من مديري العموم بالوزارة بزيارة لعدد من المؤسسات الصحية والمنشآت الجديدة بمحافظة شمال الشرقية، وذلك ضمن إطار الزيارات الميدانية الدورية التي يحرص مسؤولو وزارة الصحة على القيام بها بهدف الاطلاع على سير العمل بالمؤسسات الصحية وفق مستويات الرعاية الثلاثة (الأولية، والثانوية، والثالثية) والاطلاع على الاحتياجات ودراسة تطوير البنية الأساسية للنظام الصحي من خلال المعاينة المباشرة والتدارس مع المسؤولين الصحيين بالمحافظات والكوادر الطبية والتمريضية والإدارية والعاملين الصحيين في المؤسسات الصحية حول العمل في مؤسساتهم الصحية والاستماع إلى مقترحاتهم وآرائهم حول تطوير العمل الصحي في هذه المؤسسات.

وقد بدأت سعادة وكيلة وزارة الصحة برنامجها بزيارة ميدانية لمستشفيات ولايات سناو وبدية وابراء، ولعدد من المؤسسات والمراكز الصحية فيها وفي ولاية المضيبي.

حيث اطلعت سعادتها على سير العمل في تلك المؤسسات الصحية، والتقت بالقائمين من الكوادر الإدارية والمالية والطبية والعاملين فيها، وتدارست معهم عـددًا من المواضيع التي تخدم النظام الصحي بالمحافظة وسبل تطويره، واستمعت الى مقترحاتهم حول هذا الخصوص، وخلال زيارتها لمستشفى ابراء تم تقديم عروض إحصائية في مجال الموارد المالية والموارد البشرية، وفيما يتعلق بالوضع القائم بـمؤسسات الرعاية الصحية الأولية والثانوية بالمحافظة.

من جانب آخر التقت سعادة الدكتورة وكيلة وزارة الصحة للشؤون الادارية والمالية والتخطيط بسعادة الشيخ علي بن أحمد الشامسي ـ محافظ شمال الشرقية، حيث تم خلال اللقاء مناقشة تجويد الخدمات الصحية المقدمة بالمحافظة.

كما قامت سعادة وكيلة وزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية والتخطيط بزيارة لمبنى المديرية العامة للخدمات الصحية بالمحافظة الجديد ولمركز التدريب بمبنى المديرية القديم، والتقت بالقائمين عليهما، كما استمعت إلى شرح عن الجهود التي يقومون بها، وناقشت معهم أبرز التحديات التي تواجههم والخطط والمؤشرات والانجازات، وثمنت في ذات الوقت الجهود المتفانية في الأداء وحثتهم على مواصلتها بكل تفان.

رافق سعادتها في زيارتها الميدانية محمد بن خليفة العبري مدير عام الخدمات الصحية لمحافظة شمال الشرقية وعدد من مديري العموم والمسئولين بالوزارة وبالمديرية.