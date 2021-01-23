تحيات جلالة السلطان لأمير قطر نقلها وزير الداخلية

شارك فـي حفل تخريج الدفعة الثالثة من الطلبة المرشحين بكلية الشرطة فـي الدوحة

الدوحة ـ العمانية:

استقبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر أمس معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية وذلك في مقر كلية الشرطة بمنطقة السيلية بالعاصمة القطرية الدوحة.

ونقل معاليه خلال المقابلة تحيات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ إلى أخيه سمو الشيخ أمير دولة قطر وتمنيات جلالته له بالصحة والسعادة وللشعب القطري المزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه حمَّل سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني معالي السيد وزير الداخلية نقل تحياته وتمنيات سموه الطيبة إلى أخيه جلالة السلطان المعظم بموفور الصحة والسعادة وللشعب العماني المزيد من التطور والنماء.

جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات.

حضر المقابلة معالي الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة قطر وسعادة نجيب بن يحيى البلوشي سفير السلطنة لدى دولة قطر.

وشارك معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي ـ وزير الداخلية صباح أمس في حفل تخريج الدفعة الثالثة من الطلبة المرشحين بكلية الشرطة في العاصمة القطرية الدوحة، الذي أقيم في مقر الكلية بمنطقة السيلية.

رعى حفل التخريج صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ـ أمير دولة قطر الشقيقة بحضور عدد من أصحاب المعالي والمسؤولين في الدول العربية ورؤساء البعثات الدبلوماسية.

وقد شاهد معاليه والوفد المرافق له العروض المصاحبة لحفل التخريج والتشكيلات التي قام بها الطلبة الخريجون.

وجاءت مشاركة معالي السيد وزير الداخلية في حفل تخريج الدفعة الثالثة من الطلبة المرشحين بكلية الشرطة في دوله قطر تلبية لدعوة رسمية تلقاها من معالي الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني ـ رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة قطر.