الإثنين القادم .. تخريج الدفعة الرابعة من خريجي وخريجات الكليات المهنية

تحتفل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار صباح يوم الإثنين القادم بتخريج الدفعة الرابعة من خريجي وخريجات الكليات المهنية والبالغ عددهم (370) خريجًا وخريجة وذلك تحت رعاية سعادة الدكتور بخيت بن أحمد المهري ـ وكيل الوزارة للتعليم العالي.

وفي إطار الالتزام بإجراءات السلامة والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) سوف يقام الحفل بحضور المجيدين من الدفعة الرابعة من خريجي وخريجات الكليات المهنية والذين يبلغ عددهم (٢٥) خريجًا وخريجة، منهم (١٦) خريجًا وخريجة في مسار الدبلوم المهني، و(٩) من أوائل خريجي الدورات التدريبية المهنية من كل كلية، أما بالنسبة لبقية الخريجين ستقوم كل كلية مهنية بالإعلان عن موعد إقامة حفل تخريج طلبتها في وقت لاحق، وسيقام حفل التخرج في مقر كل كلية.

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