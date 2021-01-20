وزير الخارجية يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون

مسقط ـ العمانية: استقبل معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي ـ وزير الخارجية بديوان عام وزارة الخارجية أمس معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف ـ الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

تم خلال المقابلة التطرق إلى المسيرة المباركة للمجلس وتبادل الرؤى والأفكار لتعزيز وتيرة العمل الخليجي المشترك، خصوصا في ضوء النتائج الناجمة عن القمة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى التي انعقدت في الخامس من يناير بمحافظة العُلا بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

حضر المقابلة عدد من المسؤولين بوزارة الخارجية والوفد المرافق لمعالي الدكتور الأمين العام.

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