نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون والسفير الفرنسي

تناول اللقاءان تبادل الأحاديث الودية وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك مسقط ـ العمانية:

استقبل صاحب السمو السيد شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد ـ نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع صباح أمس بمكتبه بمعسكر المرتفعة معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف ـ الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها حاليا إلى السلطنة لإلقاء محاضرة بكلية الدفاع الوطني بوزارة الدفاع.

رحَّب سموه بمعالي الدكتور، متمنِّيًا له زيارة موفَّقة للسلطنة، وقد أثنى معاليه على دور السلطنة في دعم السِّلم والاستقرار بمنطقة الخليج والعالم أجمع، مشيدًا بجهود السلطنة ومواقفها البنّاءة لمدّ جسور التفاهم والتعاون بين مختلف دول العالم، كما تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

حضر المقابلة اللواء الركن جوي مهندس صالح بن يحيى المسكري ـ آمر كلية الدفاع الوطني.

من جهة أخرى استقبل صاحب السمو السيد شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد ـ نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع بمكتبه بمعسكر المرتفعة أمس سعادة رينو سالينس ـ سفير الجمهورية الفرنسية المعتمد لدى السلطنة.

تم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية، واستعراض العلاقات الثنائية الطيبة القائمة بين السلطنة والجمهورية الفرنسية.

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