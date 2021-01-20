تعزيز علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات بين السلطنة وطاجيكستان

مسقط ـ العمانية: عقدت أمس جلسة المشاورات السياسية الأولى بين وزارتي خارجيتي السلطنة وجمهورية طاجيكستان، عبر الاتصال المرئي.

ترأس الجانب العماني سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي ـ وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية، ومن الجانب الطاجيكي سعادة خسرو ناظري ـ النائب الأول لوزير خارجية جمهورية طاجيكستان.

تناولت الجلسة سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات المنافع والمصالح المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

كما تم استعراض العلاقات المتنامية بين البلدين ومستقبلها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والعلمية والثقافية، ودعم الاستثمارات المشتركة وتفعيل التبادل التجاري بين البلدين الصديقين، والحرص على تطويرها وتعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين.

حضر المشاورات عدد من المسؤولين بوزارتي خارجيتي البلدين.

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