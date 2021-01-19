محافظ شمال الباطنة يطلع ميدانيا على واديي الصرمي والقنوت بالخابورة

الخابورة ـ من سميحة الحوسنية:

قام سعادة الشيخ سيف بن حمير آل مالك الشحي ـ محافظ شمال الباطنة أمس الأول بزيارة ميدانية لواديي الصرمي والقنوت التابعين لولاية الخابورة، وذلك برفقة سعادة الشيخ والي الخابورة والمهندس مدير عام البلديات بالمحافظة.

حيث تم الوقوف على مشروع طريق الظويهر ـ الركة بوادي الصرمي المسند تنفيذه لشركة البستان، وعلى طريق وادي القنوت الذي يطالب الأهالي برصفه.

كما تم خلال الزيارة الالتقاء بالمواطنين والاستماع الى مقترحاتهم ومطالبهم من الطرق والخدمات التنموية والتطوير ية.

وتحدث سعادة الشيخ المحافظ عن هذه الزيارة بأنها تأتي تنفيذًا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بالوقوف على متطلبات المواطنين وتذليل كافة الصعاب التي تواجهه.

مؤكدًا سعادته بأن مشاريع الطرق في هذه المناطق ذات التضاريس الصعبة توجد سبل الراحة للمواطنين وتسهل عملية التنقل وهي محل اهتمام وتقدير، ولها أولوية من قبل الحكومة الرشيدة.

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