محاضرة توعوية حول الابتزاز الإلكتروني

نظمت قيادة شرطة محافظة الداخلية محاضرة توعوية عبر تقنية الاتصال المرئي، حول الجرائم الإلكترونية بعنوان:(ظاهرة الابتزاز الإلكتروني) وخطورتها على المجتمع بمشاركة (4112) مشاركا من أفراد المجتمع وذلك بجمعية المرأة العمانية بسمائل.

تضمنت المحاضرة التعريف بالجرائم الإلكترونية وطرق مكافحتها، والتوعية بمخاطرها على الفرد والأسرة والمجتمع، وغرس المفاهيم الإيجابية، وتعميق السلوكيات والقيم الصحيحة وتعزيز التوعية الأمنية الاستباقية لمواجهة أي اعتداء أو إساءة قد يتعرّض لها الفرد.

واختتمت المحاضرة بعرض الارشادات والنصائح القانونية خاصة في حال التعرض للمضايقات أو التهديد أو الابتزاز من قبل الآخرين وعدم الرضوخ للابتزاز، أو قبول صداقات أشخاص غير معروفين في برامج التواصل الاجتماعي، أو إرسال أي مبالغ مالية تحت أي تهديد.

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