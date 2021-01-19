مؤتمر دولي بجامعة السلطان قابوس يناقش قضايا التربية الإعلامية ومستجدات التعليم الإعلامي

مسقط ـ العمانية: ينظم قسم الإعلام بجامعة السلطان قابوس يومي 23 و24 من شهر مارس القادم أعمال مؤتمره العلمي الدولي الثالث تحت عنوان:(الاتصال الجماهيري في البيئة الرقمية: بين ضرورات التربية الإعلامية ومتطلبات التعليم الإعلامي).يأتي تنظيم المؤتمر استجابة للتحولات التي شهدها حقلًا التربية والتعليم الإعلامي خلال السنوات الأخيرة خاصة التحول من التربية بوسائل الاعلام والاتصال إلى التربية على وسائل الإعلام والاتصال بعد أن أصبحت التربية على حسن الاستفادة من وسائل الإعلام التقليدية والجديدة تشكل محور اهتمام عديد المؤسسات البحثية والإعلامية والتربوية والمنظمات المجتمعية الوطنية والإقليمية والدولية.

ويهدف المؤتمر إلى بلورة الرؤى الأكاديمية العديدة التي تتصل بفهم وتحليل الأثر العميق لوسائل الإعلام والاتصال في عصر الرقمية والشبكات المتعددة، بالإضافة إلى بحث قضايا ومستحدثات التعليم والتدريب الإعلامي، ومراجعة منظومة التأهيل الإعلامي بشقيها الأكاديمي والمهني.

يشارك في المؤتمر الذي سيعقد بطريقة افتراضية عبر المنصات الإلكترونية عدد كبير من المتخصصين والخبراء والباحثين في الإعلام والتعليم والتربية من مختلف دول العالم ويتضمن مجموعة من المحاور التي تركز على الأطر النظرية والفلسفية في علاقة الإعلام بالتربية وإشكالات العلاقة بينهما، والتربية والتعليم الإعلامي في ظل البيئة الرقمية، والسياسات والاتجاهات العامة في التربية والتعليم الإعلامي عربيًّا وعالميًّا ومناهج التعليم والتدريب الإعلامي في العصر الرقمي عربيًّا ودوليًّا بالإضافة الى السيناريوهات المستقبلية للتربية والتعليم الإعلامي.

وأكد القائمون على المؤتمر على أن تقديم ملخصات المشاركة باللغتين العربية والانجليزية فيه لا تزال مفتوحة للباحثين والمهتمين من داخل السلطنة وخارجها حتى نهاية الشهر الجاري.