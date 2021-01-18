شهاب بن طارق يتلقى دعوة للمشاركة فـي معرضي الدفاع الدولي والبحري بدبي

بحث مع سفيرة تركيا الأمور ذات الاهتمام المشترك مسقط ـ العمانية: تسلّم صاحب السّمو السّيد شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد ـ نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع رسالة خطيّة من صاحب السّمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ـ نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي ووزير الدّفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة.

تتضمن دعوة سموّه لحضور معرض الدفاع الدولي الخامس عشر (IDEX) والمعرض البحري (NAVDEX 2021) الذي سيقام في إمارة أبو ظبي خلال شهر فبراير القادم.

جاء ذلك خلال استقبال سموّ السّيد أمس بمكتبه بمعسكر المرتفعة سعادة محمد سلطان السويدي ـ سفير دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمد لدى السلطنة.

تم خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل صاحب السّمو السّيد شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد ـ نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع صباح أمس بمكتبه بمعسكر المرتفعة سعادة عائشة سوزين أوسلونر ـ سفيرة جمهورية تركيا المعتمدة لدى السلطنة.

تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين، وتبادل وجهات النظر حول الأمور ذات الاهتمام المشترك.

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