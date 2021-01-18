سفير السلطنة لدى الإمارات يقدم نسخة من أوراق اعتماده

أبو ظبي ـ العمانية: قدّم سعادة الدكتور السيد أحمد بن هلال البوسعيدي ـ سفير السلطنة المعين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة أمس نسخة من أوراق اعتماده إلى سعادة خالد عبدالله بالهول ـ وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مكتبه بديوان عام الوزارة في أبوظبي.

تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها بما يخدم ويحقق طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين.

حضر تقديم نسخة أوراق الاعتماد عدد من المسؤولين في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

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