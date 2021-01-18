663278 ريالا عمانيا إجمالي الصدقات والزكاة بنزوى العام الماضي

نزوى ـ (الخليج 365)

أصدرت لجنة الزكاة والصدقات بولاية نـزوى تقريرها السنوي لعام 2020م حول المستحقات والمنح والصدقات والمساعدات للأسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود والأسر المحتاجة.

حيث بلغ إجمالي المبالغ الموزعة 663278 ريالا عمانيا شملت: المؤن 52440 ريالا عمانيا، وعيد المبارك 207383 ريالا عمانيا، وعيد الأضحى المبارك 164483 ريالا عمانيا، وتوزيع الحاسب الآلي 56000 ريال عماني بمجموع مبلغ 480306 ريالات عمانية، وإعانة أسرة عاجلة 2688 ريالا عمانيا، وإعانة طالب 2078 ريالا عمانيا، وسداد مدين (فك كربة) 13473 ريالا عمانيا، وصيانة وإعمار منزل 6883 ريالا عمانيا، وعلاج 500 ريال عماني بمجموع 25622 ريالا عمانيا، وإعانة طارئة نتيجة جائحة كورونا لجميع الأسر المستحقة (للعمانيين) 104226 ريالا عمانيا، وللمقيمين 2500 ريال عماني بمجموع 106726 ريالا عمانيا، وزكاة الأبدان (الفطر) 50627 ريالا عمانيا، بالإضافة الى أن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالتنسيق مع لجنة الزكاة والصدقات بنـزوى قامت بتقديم مبلغ وقدرة 24000 ريال عماني للمسرّحين والمستحقين للولاية.

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