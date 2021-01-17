196 ألفا و544 عمانيا مسجلا فـي صناديق تقاعد القطاع العام بنهاية أكتوبر الماضي

مسقط ـ «الخليج 365»:

بلغ إجمالي العمانيين المشتغلين المسجلين في صناديق تقاعد القطاع العام والتي تشمل صناديق تقاعد الخدمة المدنية وديوان البلاط السلطاني والبنك المركزي حتى نهاية أكتوبر 2020م نحو 196 ألفًا و544 عمانيًّا. وأشارت آخر الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن عدد الذكور العمانيين المشتغلين المسجلين في صناديق تقاعد القطاع العام بلغ 113 ألفًا و788، فيما بلغ عدد الإناث 82 ألفًا و756. وفيما يخص فئات الأجر الخاضع للاشتراك ومقارنة بأكتوبر 2019م بلغ العدد في الفئة التي تتقاضى أجرًا خاضعًا للاشتراك ما بين 1000 إلى أقل من 2000 ريال عماني (والتي تشكل العدد الأكبر بين العمانيين العاملين بالقطاع العام) 58 ألفًا و612 مواطنًا. كما بلغ العدد في فئة من يتقاضون أجرًا بين 700 وأقل من 800 ريال عماني 37 ألفًا و769 مواطنًا، وبلغ العدد في فئة من يتقاضون أجرًا بين 800 إلى أقل من 900 ريال عماني 30 ألفًا و158 مواطنًا، أما في فئة بين 600 إلى أقل من 700 ريال عماني فقد بلغ العدد 19 ألفًا و917 مواطنًا، وفي فئة الأجور بين 325 وأقل من 400 ريال عماني بلغ عددهم 18 ألفًا و677 مواطنًا، وبلغ عدد من يتقاضون أجرًا بين 500 إلى أقل من 600 ريال عماني 16 ألفًا و741 مواطنًا. كما بلغ عدد الذين يتقاضون أجرًا بين 900 إلى أقل من 1000 ريال عماني 6 آلاف و942 مواطنًا، وبلغ العدد في الفئة بين 400 إلى أقل من 500 ريال عماني 3 آلاف و731 مواطنًا، وبلغ عدد من يتقاضون أجورًا من 2000 ريال عماني وأكثر 3 آلاف و997 مواطنًا. وبحسب فئات السن للمشتغلين المسجلين في صناديق تقاعد القطاع العام يظل العدد الأكبر في الفئة بين 35 و39 عامًا، حيث بلغ عددهم 54 ألفُا و102، تلتها الفئة بين 30 و34 عامًا، حيث بلغ العدد 42 ألفًا و926 مواطنًا، ثم الفئة بين 40 و44 عامًا، حيث بلغ العدد 41 ألفًا و236 مواطنًا.