إغلاق المنافذ البرية للسلطنة أسبوعا قابلا للتمديد

- اللجنة العليا تتابع انتشار السلالة الجديدة من كورونا

- توصية بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتأكيد على معاقبة المخالفين

مسقط ـ العمانية:

تابعت اللجنة العليا المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، في إطار انعقادها المستمر برئاسة معالي السيِّد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، تطوُّرات هذه الجائحة وإجراءات الوقاية منها وسبل تجنُّب انتشارها.

وقد اطَّلعت اللجنة على تقرير من الفريق الفنِّي المختص حول انتشار السلالة الجديدة سريعة العدوى من فيروس كورونا (كوفيد 19)، وحمايةً لسائر أفراد المجتمع من هذا الفيروس عمومًا، والسلالة الجديدة منه على وجه الخصوص، فقد قررت إغلاق المنافذ البرية للسلطنة لمدة أسبوع قابلة للتمديد، بدءًا من الساعة السادسة من مساء اليوم (الاثنين) 4 جمادى الآخرة1442هـ، الموافق 18 يناير الجاري.

وقد لوحِظَ تهاونٌ من قبل عدد متزايد من المواطنين والمقيمين في الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتمدة من قبل الجهات المختصة، خصوصًا عدم لبس الكِمامة وإقامة التجمُّعات وبأعدادٍ كبيرةٍ من الناس للمناسبات الاجتماعية في الخِيام..

وغيرها، وهو ما قد يتسبب في تفشِّي الفيروس في أوساط المجتمع.

وتؤكد اللجنة العليا على أن الجهات المعنية ماضية في متابعة المخالفين لقراراتها ومعاقبتهم، حمايةً لأفراد المجتمع من هذا المرض، وحفاظًا على ما تحقق، ولله الحمد، من انخفاض أعداد الإصابة وكذلك أعداد الوَفَيَات الناتجة عن هذا الوباء وانخفاض أعداد المرقدين في أجنحة المستشفيات وغرف العناية المركزة، حفظ الله تعالى الجميع من كلِّ سوءٍ ومكروه.