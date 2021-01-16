شرطة شمال الباطنة تضبط متهما بإضرام النار

ألقت قيادة شرطة محافظة شمال الباطنة القبض على متهمٍ بإضرام النار عمدًا في إحدى المركبات بسبب وجود خلاف شخصي مع مالكها، حيث اعترف المتهم بالجرم المنسوب له، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وتحذر شرطة عمان السلطانية من القيام بهذه الأفعال، كما تدعو للإبلاغ الفوري في حالة التعرض لمثل هذه الجرائم أو الاشتباه فيها.

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