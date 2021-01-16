«الصحة»: اليوم .. بدء التطعيم بالجرعة الثانية من لقاح «فايزر ـ بيونتيك» المُضاد لفيروس كورونا

للمستهدفين الذين تلقوا الجرعة الأولى خلال الأسابيع الماضية

مسقط ـ العمانية: تبدأ وزارة الصحة اليوم التطعيم بالجرعة الثانية من لقاح (فايزر ـ بيونتيك) المُضاد لفيروس كورونا (كوفيد ـ 19) للمستهدفين الذين تلقوا الجرعة الأولى خلال الأسابيع الماضية استكمالًا للمرحلة الأولى من الحملة الوطنية للتحصين ضد (كوفيد ـ 19) في السلطنة وتماشيًا مع الجدول الزمني المُقرر لتنفيذ الحملة.

وبلغ إجمالي من تم تطعيمهم بالجرعة الأولى حتى أمس الأول (24 ألفًا و204) أشخاص المستهدفين في المرحلة الأولى وهم من الفئات الأكثر عُرضة للإصابة بالمرض منهم المصابون بالأمراض المزمنة وكبار السن والعاملون في الخطوط الأمامية. وقد شهدت المرحلة الأولى من الحملة الوطنية إقبالًا ملحوظًا من قبل الفئات المستهدفة محققة بذلك نسبة التغطية المنشودة منها كما هو مخطط لها، ويُعزى ذلك إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الجهات المعنية على المستوى المركزي وفي مختلف المحافظات لتذليل التحديات على مستوى التخطيط والتنفيذ الميداني، كما يعكس هذا الأداء مدى وعي المجتمع بأهمية اللقاح وينم عن جدوى التفعيل البناء للمسؤولية الفردية والمجتمعية في سبيل التصدي لجائحة (كوفيد ـ 19).وستواصل وزارة الصحة بعد استكمال إعطاء الجرعة الثانية للفئة المستهدفة الحالية المرحلة الأولى من الحملة على فترات زمنية، حيث ستقوم بتحديث الفئات المستهدفة والإعلان عن هذه الفئات والجدول الزمني لإعطاء اللقاح لها خلال كل فترة على حدة وذلك عبر قنوات التواصل الإعلامي المختلفة.

وثمنت وزارة الصحة الجهود المبذولة معربة عن تقديرها للاستجابة المجتمعية المميزة خلال الفترة الماضية من المرحلة الأولى للحملة الوطنية للتحصين ضد (كوفيد ـ 19).وأكدت وزارة الصحة على ضرورة استمرار متابعة سير عملية التحصين من خلال تضافر جهود الجميع ومواصلة العمل الدؤوب لإنجاح هذه الحملة تحقيقًا للهدف المنشود منها بتوفير الوقاية للفرد والمجتمع، مشيرة إلى أن ذلك لا يتأتى إلا من خلال رفد الوعي العام المجتمعي بأهمية اللقاح وضرورة العمل على ضمان تمكين الفئات المستهدفة في كل مرحلة من الحصول عليه، والتأكيد على عدم الالتفات للشائعات، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية الموثوقة.