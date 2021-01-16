تمكنت زوارق خفر السواحل بقيادة شرطة محافظة ظفار من ضبط أربعة متسللين على متن قارب تهريب وبحوزتهم 17 رزمة لمخدر القات.

كما ضبطت زوارق خفر السواحل بقيادة شرطة محافظة جنوب الشرقية قارب تهريب على متنه متسللان اثنان، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية بحقهما.

وتهيب شرطة عمان السلطانية بالمجتمع التكاتف وتقديم المزيد من التعاون للتصدي لجرائم التهريب والتسلل، كما تدعو إلى عدم تشغيل وإيواء المخالفين لقانوني العمل والإقامة أو تسهيل دخولهم إلى أراضي السلطنة.

كانت هذه تفاصيل خبر خفر السواحل تضبط 6 متسللين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.