اليوم .. افتتاح ازدواجية الطريق الداخلي بينقل

سيخفف الازدحام المروري ويسهل التنقل والتواصل وينشط الحركة التجارية

ينقل ـ من محمد العلوي:

تفتتح اليوم وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الطريق الداخلي المزدوج عبري ينقل والذي يبدأ من دوار العقدة وحتى البلدية القديمة بطول خمسة كيلومترات ونصف المتر.

وقال المهندس سعيد بن علي اليحيائي مدير دائرة الطرق بمحافظة الظاهرة: يأتي افتتاح الطريق المزدوج الداخلي استكمالا لأعمال ازدواجية عبري ينقل المرحلة الثانية بمحافظة الظاهرة، ويتضمن الطريق المزدوج دوارين مع جامع السلطان قابوس وآخر بالقرب من مكتب والي ينقل ونفقا لعبور السيارات ما بين الدوارين يخدم سالكي الطريق والمحلات التجارية على جانبي الطريق، ويتكون الطريق من ثلاثة معابر لعبور المشاة بالقرب من حديقة ينقل وقبل مكتب والي ينقل وبالقرب من جامع عمر بن الخطاب في مركز الولاية، ويتضمن 120 عمود إنارة من من نوع LED.

وقد ثمَّن الأهالي وأبناء الولاية هذا المشروع الحيوي.

حيث أوضح الشيخ عامر بن سعيد العلوي أن هذا المشروع من المشاريع التي كان ينتظرها الأهالي وأبناء الولاية وهو مكرمة من المغفور له بإذن الله جلالة السلطان قابوس بن سعيد ـ طيَّب الله ثراه ـ حيث يُعد الطريق المزدوج من أهم المشاريع التنموية التي ستعمل على تسهيل عملية التنقل والتواصل، وكذلك إضفاء الجانب الجمالي والحضاري للولاية، كذلك ستعمل هذه الطرق الحديثة على تقليل الازدحام بين مناطق وبلدات الولاية، كما سوف تربط المجمعات السكنية بعضها البعض. ومن جانبه أوضح سالم بن سهيل العلوي أن الطريق الجديد يُعد من الطرق الحديثة التي ستشكل نقلة نوعية وحضارية وجمالية وسهولة للتنقل والتواصل وربط القرى والبلدات بعضها ببعض، كما يُعد الطريق المزدوج من المشاريع التي يترقبها الأهالي؛ لأنه سوف يسهم في سهولة التنقل بين القرى والبلدات، كما سيعمل الطريق على انسياب الحركة، وكذلك تنشيط الجانب التجاري والسياحي.