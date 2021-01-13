اختيار السلطنة مستشارا معتمدا بالمنظمة الكشفية العالمية

مسقط ـ العمانية: اختارت المنظمة الكشفية العالميّة السلطنة ممثّلة في المديرية العامة للكشافة والمرشدات مستشارًا معتمدًا بالمنظمة، وذلك باختيار محمد بن عبد الله الهنائي ـ المدير العام المساعد للشؤون الكشفية لهذا المنصب الكشفي.

ويأتي هذا الاختيار تأكيدًا للجهود التي تبذلها السلطنة في تقديم البرامج النوعية والتخصصية لمختلف مجالات العمل الكشفي سواءً من خلال الاستضافات الخليجية والعربية والدولية أو المشاركات المختلفة على كافة الأصعدة، إضافة إلى الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم ممثلة في المديرية العامة للكشافة والمرشدات لتأكيد حضورها العالمي وتعزيزًا لمبادراتها في مجال تدريب القادة الشباب وتمكينهم ليصبحوا أدوات نافعة لخدمة أنفسهم وأوطانهم.

وخضع محمد بن عبد الله الهنائي ـ المدير العام المساعد للشؤون الكشفية لحزمة من البرامج التدريبية التخصصية النوعية التي نظمتها المنظمة الكشفية العالمية بمشاركة المستشارين والخبراء والمتطوعين من مختلف الأقاليم الكشفية العالمية الستة، وبتقديم العديد من البرامج والمبادرات التدريبية على مستوى الإقليم الكشفي العربي في المنظمة الكشفية العربية وعلى المستوى العالمي التي تتناسب مع الأولويات الاستراتيجية العالمية الخاصة بتطوير برامج الشباب وإشراكهم، والتنوع والاندماج والعمل الإنساني والتطوير وصولًا إلى عالم أفضل، وتحقيقًا لرؤية المنظمة الكشفية العالمية 2023 بالوصول إلى أكثر من 100 مليون كشاف مؤهل ليكونوا مواطنين نشطين مبدعين للتغيير الإيجابي في مجتمعاتهم المحلية.