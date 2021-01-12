حملة التحصين ضد «كوفيد19» بلقاح «فايزر ـ بيونتيك» تواصل أعمالها على مستوى محافظات وولايات السلطنة

التأكيد على ضرورة أخذ اللقاح من قبل المستهدفين خلال المراحل القادمة

■ «١١ ألفا و٧٠٠» جرعة جديدة من اللقاح والإجمالي «27 ألفا و3٠٠»

مسقط ـ «الخليج 365»:

تتواصل الحملة الوطنية للتحصين ضد (كوفيد 19) وأخذ التطعيم بلقاح (فايزر ـ بيونتيك) على مستوى محافظات وولايات السلطنة وسط إقبال من الفئات المستهدفة من الحملة.

وقد دعت وزارة الصحة الفئات المستهدفة لتلقي لقاح (كوفيد 19) في مرحلته الأولى بالسلطنة إلى مراجعة المؤسسات الصحية المعتمدة للتطعيم في مختلف محافظات السلطنة دون الحاجة إلى الالتزام بالمواعيد المحددة سابقًا لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح وذلك حسب مواعيد العمل الخاصة بكل مؤسسة، مؤكدة على أن هذه الإجراءات تهدف إلى التسهيل للفئات المستهدفة، وحثهم على المبادرة للتوجه إلى المؤسسات الصحية التي تقدم خدمات التطعيم في محافظاتهم لتلقي اللقاح.

وأوضحت الوزارة في بيانها ـ الذي صدر مؤخرًا مع بداية الدفعة الأولى للقاح ـ بأن الفئات المستهدفة هي كبار السن الذين تتعدى أعمارهم 65 سنة، ومن يعانون من أمراض الرئة المزمنة (الانسداد الرئوي المزمن والربو مع شدة المرض تتفاوت بين المتوسطة والعالية ومرض الرئة الخلوي)، ومن يعانون من الفشل الكلوي والخاضعين لغسيل الكلى، والفئات المستهدفة من العاملين الصحيين وهم (العاملون في العناية المركزة والعاملون ممن يعانون من السكري والسمنة ومرض غسيل الكلى وأمراض الرئة المزمنة كما هو مفصل في الفئات المستهدفة في المجتمع والعاملون في أقسام رعاية مرضى كوفيد 19).

وكانت وزارة الصحة وعلى مدى أشهر قد بذلت جهودًا حثيثة لضمان حصول السلطنة على حصتها من اللقاح وذلك بالتنسيق مع منظمة التحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي)، وذلك للتأكد من سلامة اللقاح وفاعليته، خصوصًا بعد أن قامت العديد من الشركات العالمية بتصنيع اللقاح وإنتاجه، وبعد التأكد من مأمونية اللقاح سارعت السلطنة إلى حجز حصتها بوصول الدفعة الأولى من اللقاح، كما حرصت وزارة الصحة بالتنسيق مع المنظمات الصحية العالمية والشركات المنتجة للقاح على التأكد من مأمونية استخدامه، حيث تم التأكيد على مأمونية اللقاح وفاعليته وصلاحيته للاستخدام، خصوصًا وأن اللقاح قد تم استخدامه على مستوى العديد من دول العالم.

من جهة أخرى فقد أعلنت وزارة الصحة عن وصول الدفعة الثانية من لقاح (فايزر ـ بيونتيك) المُضاد لفيروس كورونا (كوفيد 19) إلى السلطنة مع بداية هذا العام وقدرها (١١ ألفًا و٧٠٠) جرعة، فيما تضمنت أول دفعة من لقاح (فايزر ـ بيونتيك) المُضاد لفيروس كورونا (كوفيد 19) (١٥ ألفًا و٦٠٠) جرعة، ليصل العدد الإجمالي للقاحات الواصلة للسلطنة إلى (27 ألفًا و300) جرعة.

وأشارت الوزارة إلى أن الدفعة الجديدة من الجرعات ستستخدم في استكمال تغطية نفس الفئات المستهدفة في المرحلة الأولى وتتضمن فئات من المجتمع تشمل: مرضى غسيل الكلى، ومن يعانون من أمراض الرئة المزمنة (الانسداد الرئوي المزمن، الربو مع شدة مرض تتراوح بين المتوسطة والشديدة، مرض الرئة الخلالي)، ومرضى السكري ممن يبلغون من العمر 65 سنة فما فوق.

كما تتضمن المرحلة الأولى فئات من العاملين الصحيين وتشمل: العاملين في وحدات العناية المركزة، العاملين في أقسام رعاية مرضى كوفيد 19، العاملين الصحيين ممن يعانون من السمنة (مؤشر كتلة الجسم أكثر من أو يساوي 40)، مرضى السكري، الخاضعين لغسيل الكلى. وأعربت وزارة الصحة عن تقديرها لاستجابة الأفراد المتميزة خلال المرحلة الأولى للحملة الوطنية للتحصين ضد (كوفيد 19)، مؤكدة على ضرورة استمرار الحرص على أخذ اللقاح من قبل المستهدفين خلال المراحل القادمة، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية اللقاح، وعدم الالتفات للشائعات وأخذ المعلومات من المصادر الرسمية الموثوقة بما يحقق مصلحة الفرد والمجتمع.