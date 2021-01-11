جلالة السلطان يمنح أوسمة لعدد من أصحاب السمو والمعالي وقادة قوات السلطان المسلحة وشرطة عُمان السلطانية والأجهزة العسكرية والأمنية

في المحليات 11 يناير,2021 نسخة للطباعة

مسقط ـ العمانية:

تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ فمنح عددًا من الأوسمة لعدد من أصحاب السمو والمعالي وقادة قوات السلطان المسلحة وشرطة عُمان السلطانية والأجهزة العسكرية والأمنية الأخرى تقديرًا من لدن عاهل البلاد المفدى ـ أيَّده الله ـ لدورهم في تأدية الواجب الوطني وذلك بقصر البركة العامر صباح أمس.

فقد تفضَّل جلالته ـ أعزَّه الله ـ فمنح وسام السلطان قابوس من الدرجة الأولى لصاحب السُّمو السَّيــد شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيـد نائب رئيس الــوزراء لشؤون الدفـاع ومعالي الفريـق أول سلــطان بن محمـد النعماني وزير المكتب السلطاني.

وتفضَّل جلالته فمنح وسام الأمجاد العسكري من الدرجة الأولى لمعالي الفريق جناب السَّيـد منذر بن ماجد بن سعيد آل سعيــد رئيس جهاز الاتصـــالات والتنسيق بالمكتب السلطاني.

كما تفضَّل جلالته ـ أبقاه الله ـ فمنح وسام السلطان قابوس من الدرجة الأولى لمعالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطــة الجمارك ومعالي الفريق سـعيد بن علي بن زاهــر الهلالـي رئيس جهاز الأمن الداخلي ومعالــي محـمد بن ناصر بن محمـد الراســبي أمين عام بوزارة الدفاع والفريق الركن أحمد بـن حارث بن ناصر النبهانـي رئيـس أركان قــوات السلطان المسـلحة.

وتفضَّل جلالته ـ أيَّده الله ـ كذلك فمنح وسام السلطان قابوس من الدرجة الثانية لكلٍّ من: اللواء الركن مطر بن سالم بن راشد البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني واللواء الركن طيار مطر بن علي بن مطر العبيداني قائـد سلاح الجو السلطانـــي العماني واللواء الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي قائد البحرية السلطانية العمانية واللواء الركن خليفة بن عبدالله الجنيبي قائد الحرس السلطاني العماني.

كما تفضَّل جلالته ـ أعزَّه الله ـ فمنح وسام السلطان قابوس من الدرجة الثانية لكلٍّ من: اللواء الركن عامر بن سالم بن مبارك العمري قائد قوة السلطان الخاصة واللواء الركن سـالم بن مـسلـم بن علي قــطن آمر كلية الدفاع الوطني واللواء سليمان بن محمد بن حمد الحارثي مساعد المفتـش العام للشرطـة والجمارك للشؤون الإدارية والمالية واللواء حمد بن سليمان بن مبارك الحاتمي مساعد المفتـش العام للشرطـة والجمارك للعمليات واللواء عبدالله بن علي بن حمد الحارثي رئيس الهيئة العامة للدفــاع المدنــي والإسعـاف. وتفضَّل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ أيضًا فمنح وسام السلطان قابوس من الدرجة الثانية لكلٍّ من: اللواء غصن بن هـلال بن خليـفة العلوي مساعد رئيـس جهـاز الأمن الــداخلي للعمليات واللواء أحمد بن علي بن سلمان كشوب أمــين عام مجلس الأمـن الوطني بالمكتب السلطاني واللـواء الركن حمد بن ناصر النبهاني أمـين عام الشؤون العسكرية بالمكتب السلطاني واللواء طيار صالح بن حـميــد السيابي المـرافق العسكري لجلالـة السلــطان والعميد أول محمد بن حمد الصارمي المـرافق العسكري لجلالـة السلـطان.