بمباركة سامية من جلالة السلطان افتتاح إذاعة الصمود لقوات السلطان المسلحة

شهاب بن طارق: نافذة إعلامية عسكرية ذات أهداف وطنية سامية ورؤية إعلامية جسيمة

أحمد النبهاني: منبر لجميع منتسبي قوات السلطان المسلحة يعبر عن آرائهم وأفكارهم ويمثل مركز فكر لهم

مطر البلوشي: تبرز الدور الكبير والفعال الذي تقدمه قوات السلطان المسلحة فـي حفظ أمن الخليج 365 والمساهمة فـي بنائه وتعميره

عبدالله الرئيسي: نافذة إعلامية تبرز الأدوار الوطنية العظيمة

مسقط ـ العمانية:

بمباركة سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى ـ حفظه الله ورعاه ـ احتفلت وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة أمس في معسكر المرتفعة بالافتتاح الرسمي لإذاعة (الصمود) تحت رعاية صاحب السُّمو السَّيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع.

تم خلال الحفل عرض نبذة عن مشروع إذاعة (الصمود) وما تشمله من الدورة البرامجية وما تحويه من محتوى إذاعي وفترات البث اليومي وبما يحقق الأهداف المرجوة والغاية الوطنية المتوخاة.

بعدها قام صاحب السُّمو السَّيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع بإزاحة الستار التذكاري لإذاعة (الصمود)، وتفعيل التطبيق الإلكتروني الخاص بالإذاعة، ثم عزفت موسيقى الجيش السلطاني العماني السلام السلطاني إيذانًا بالافتتاح الرسمي للإذاعة .. كما قام صاحب السُّمو بزيارة لاستوديوهات إذاعة (الصمود) واستمع خلالها لشرح وافٍ عن أهداف الإذاعة ورؤيتها ورسالتها والخطط المستقبلية لها.

وعبر أثير إذاعة الصمود ألقى صاحب السُّمو السَّيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع راعي المناسبة الكلمة الافتتاحية للإذاعة جاء فيها: “بسم الله وعلى بركة الله، نفتتح إذاعة الصمود لقوات السلطان المسلحة، وبالله التوفيق“.

وأوضح صاحب السُّمو أن إذاعة (الصمود) لقوات السلطان المسلحة نافذة إعلامية عسكرية ذات أهداف وطنية سامية ورؤية إعلامية جسيمة تعمل جنبًا إلى جنب مع وسائل الإعلام المحلية الأخرى بما يسهم في الارتقاء بالخطاب الإعلامي ومحتوى الرسالة الإعلامية الوطنية، وبما يخدم التطلعات الوطنية النبيلة.

من جانبه قال الفريق الركن أحمد بن حارث النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة: إن إذاعة الصمود منبر لجميع منتسبي قوات السلطان المسلحة يعبِّر عن آرائهم وأفكارهم ويمثل مركز فكر لهم.

من جهته أوضح اللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني أن إذاعة الصمود تبرز الدور الكبير والفعال الذي تقدمه قوات السلطان المسلحة في حفظ أمن الخليج 365 وحماية مقدساته وصون مكتسباته، والمساهمة في بناء الخليج 365 وتعميره.

وبيَّن اللواء الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي قائد البحرية السلطانية العمانية أن إذاعة الصمود نافذة إعلامية تبرز الأدوار الوطنية العظيمة التي تضطلع بها والتي جاءت بمباركة سامية من لدن جلالة سلطان البلاد المفدى ـ حفظه الله ورعاه.

وفي ختام الحفل قام صاحب السُّمو بجولة في عدد من أقسام وأفرع التوجيه المعنوي برئاسة أركان قوات السلطان المسلحة، واستمع إلى شرح عن آلية العمل والمهام والواجبات المناطة.