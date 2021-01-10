عمان منذ الأزل .. الصورة حين تحكي عن الأرض والإنسان بأصدق لسان

كتب ـ خلفان الزيدي:

لم تكن مجرد صور تتوالى في صفحات تحمل عنوانا لافتا، وتحكي عن شواهد وحضارة تاريخية وجغرافية، وتنبئ عن ماضٍ عريق مكتنز بالأحداث والتحولات، لكنها كانت صورا معبرة اختيرت بعناية، لتقول أكثر مما قالته الموسوعات والمؤلفات العريضة، دون أن تلغي أهمية هذه المؤلفات، أو تتعارض مع بياناتها.

لا أخفي دهشتي بدءا، من كيف يمكن للصورة أن تقول عن تاريخ عمان السحيق، وأي صور هذه التي تستطيع أن تؤكد حضارة هذه البلاد الضاربة الجذور في أعماق التأريخ، وصلاتها مع حضارات العالم القديم، وكيف يمكن اختيار صور ورسوم بيانية تقول كل شيء، وترصد كل التحولات، وتنبئ عن جميع التفاصيل التي يحتاجها الباحث في المكان والزمان العماني.. لكنني حين قلبت الأجزاء الأربعة من الموسوعة التاريخية العُمانية المصورة «عُمان منذ الأزل .. سجل تاريخي مصور» تبددت حيرتي، وأدركت أنني أمام عمل استثنائي لفريق احترافي قام بجهد كبير في رصد الشواهد والأحداث التي مرت على عمان منذ أكثر من سبعة آلاف عام.

الكتاب الموسوعي، أو بصورة أقرب الموسوعة تُعد شكلا حديثا للتوثيق اعتمدت فيه على الصورة والرسوم البيانية، التي يمكن القول إنها تتحدث بكل لغات العالم، وتعطي دلالة لا غبار عليها حول المحتوى الذي ترصده، وكذلك اللغة المختزلة التي تم استخدامها لتوضيح شروحات بعض الصور والرسومات، وتفاصيلها، رغم أن الكتاب لا يقول كل شيء، لكنه يمكن اعتباره مدخلا ومنطلقا لدراسة الفترات والحقب التاريخية والأحداث، وكذلك تفاصيل البيئة والطبيعة ومكوناتها، وحكام عمان منذ القدم وحتى عصرنا الحديث.

وكما جاء في تقديم محمد بن الزبير المشرف على هذا العمل الموسوعي التاريخي المهم، فقد تسلسلت الصور زمانيا، لتنتقل بين حقب التاريخ، وتقدم صورة عمان منذ الأزل، معتمدة في ذلك “على الصور الضوئية والأشكال الفنية التوضيحية المستندة إلى الأدلة العلمية واللُقى الأثرية، مع أقل قدر ممكن من النصوص أو التعليقات، لتفادي أي أحكام مسبقة أو جمل إيحائية، وبما يتيح المجال لخيال القارئ أن يحلّق في فضاءات لربما لم يعرفها أو يدركها من قبل عن الإنسان في عُمان، وليستطيع من خلالها أن يتصور عظمة التاريخ العُماني وتفرد التجربة العُمانية، وأن يسبر أغوار الممكن والمستحيل ليحافظ على هذه العظمة وهذا التفرد، بأشكال وأنماط من التفاعل والوجدان التي تتناسب مع المستقبل”.

الأجزاء الأربعة للكتاب الموسوعي التاريخي المصور، غطت كل ما يمكن الحديث عنه تقريبا من التاريخ والجغرافيا والطبيعة العمانية، وقد جاءت في (1792) صفحة، ويمكن عبرها استقراء الجهد الذي بذل فيها، من حيث اختيار (5188) صورة لتكون الراوي عن حكاية عمان دون تهويل أو تضخيم للوقائع، ودون الالتفات إلى بعض الأحداث المختلف عليها، وهي كثيرة تعددت في بعض كتب التاريخ دون أن يكون لها سند أو مصدر موثوق يعضد وقائعها، حيث تجاوز الكتاب هذه الأحداث، لأنه ليس حاضنا لكل ما أوردته كتب التاريخ عن عمان، وإنما يراد أن يكون مرجعا دقيقا ووثيقا، ولذلك احتضن بجانب الصور (52) رسما بيانيا بتقنية «الإنفوجرافيك»، ومن أهم الرسوم البيانية التي يحتويها الكتاب رسم عن الأبجدية العمانية وعلاقتها مع الأبجديات الأخرى التي كانت سائدة آنذاك، وعلاقتهم بالفينيقيين ووصولهم إلى مختلف مناطق البحر الأبيض المتوسط، وتاريخ أزد عمان الذين وصلوا إلى عمان قبل ألف عام على الأقل من وصول مالك بن فهم، وأسماء عمان قبل الإسلام، والأسر التي تعاقبت على حكم عمان.. ليكون هذا الكتاب الموسوعي بحق مرجعا مهما لكل الباحثين والدارسين في المكان والزمان العماني.

تضمن الجزء الأول من «عُمان منذ الأزل .. سجل تاريخي مصور» ـ كما جاء في خبر تدشين الكتاب يوم الأربعاء 30 ديسمبر الماضي ـ صورًا تحكي قصة عُمان منذ الزمن السحيق إلى ما قبل دخول أهل عُمان في الإسلام.

وحسب ما تشير إليه اللقى والآثار المكتشفة، فقد تشكلت أرض عمان منذ أكثر من ٧٠٠ مليون عام مكونة تركيبة جيولوجية فريدة، نلاحظ ذلك في التكوينات الجبلية، والتشكيلات الحجرية المنتشرة، ويغطي هذا الجزء الظواهر الطبيعية المتنوعة والمناخ والثروات والأنشطة الإنسانية البدائية “التي تطورت عبر الحقب التاريخية بما صاحبها من تطور فكري وثقافي وعمراني، تولد من المكان والعلاقات المتبادلة السلمية والحربية”.

الجزء الثاني يغطي “الفترة الزمنية الممتدة من دخول أهل عُمان في الإسلام حوالي ٦٢٩-٦٣٠م إلى ما قبل تولي السلطان قابوس بن سعيد – طيب الله ثراه – مقاليد الحكم في عام ١٩٧٠م”، وفي هذا الجزء تطالعنا الصور والرسومات البيانية والمخطوطات التي تحكي “إسهامات الإنسان العُماني الحضارية والتاريخية في مجالات شتى، كالأدب واللغة والفقه، والطب، والمعمار، والعلوم، والفنون، والملاحة، والتجارة وغيرها، لتنتهي بمجال الحكم والسياسة، حيث تظهر الأُسر التي حكمت عُمان عبر العصور الإسلامية والحديثة، وصولًا إلى سلاطين دولة البوسعيد وما تركوه من بصمات واضحة في التاريخ العُماني الحديث”.

ولأن الإنجاز الذي تحقق خلال سنوات النهضة العمانية الحديثة بقيادة المغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد ـ طيب الله ثراه ـ عظيم، وليس من السهل توثيقه في صفحات معدودة، فقد سعى الكتاب الموسوعي المصور «عُمان منذ الأزل .. سجل تاريخي مصور» إلى سرد بعض الصفحات المضيئة من إنجازات عهد السلطان قابوس ـ رحمه الله ـ وهي إنجازات عديدة شملت كل مفاصل الحياة في عمان، بدءا من توحيد الأرض العمانية، إلى بناء الإنسان العماني وتوفير كل متطلبات الحياة العصرية من الصحة والتعليم ووسائل النقل الحديثة والاهتمام بالصناعات والحرف وغيرها.

ولذلك نجد أن الجزءين الثالث والرابع كانا توثيقا شاملا للنهضة العمانية على مدار خمسين عاما، بدءا من تولي السلطان قابوس بن سعيد ـ رحمه الله ـ مقاليد الحكم في البلاد في 23 يوليو 1970م، وحتى انتقاله إلى الرفيق الأعلى وتولي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – مقاليد الحكم في 11 يناير 2020م، “حيث ينـطلق الجزءان من ٢٣ يوليو ١٩٧٠م لحظة بزوغ فجر النهضة الحديثة، في تسلسل موضوعي يتناول التنمية الإنسانية كامتداد للتطور الإنساني والحضاري على هذه الأرض، فتحكي قصص الإنجازات العُمانية على جميع المستويات التنموية، والثقافية، والاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والعلاقات الدولية المتميزة، كما تعكس النقلة النوعية التي تحققت لعُمان خلال العقود الخمسة الماضية”.

أخيرا، إن كانت من كلمة تستحق أن تسجل في هذا المقام، فهي للرجل الذي أعطى الإشارة الأولى لإخراج مثل هذه الإصدارات الموسوعية المهمة، وهي ضمن إنجازات عديدة قام بها المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد ـ طيب الله ثراه ـ، والشكر للفريق الذي عمل جاهدا ليكون هذا العمل كما أراد له السلطان قابوس ـ رحمه الله ـ عملا استثنائيا في محتواه وتفاصيله، وذاكرة خالدة لأمة عريقة، ووطن يواصل نهضته المتجددة، مستكملا تاريخ الأمس العريق إلى حاضر زاهر ومستقبل مشرق بإذن الله تعالى.