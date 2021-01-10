(كورونا): (130608) إجمالي عدد الإصابات بالسلطنة

مسقط ـ العمانية:

أعلنت وزارة الصحة أمس أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة (130608) إصابات، والوفيات (1508) بنسبة 16ر1% والمتعافين (122867) لتصل نسبة الشفاء إلى 1ر94%.

وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ(24) ساعة الماضية (4) ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى (56) والمنومين في العناية المركزة (24).