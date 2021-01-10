اختتام البرنامج التطبيقي لأعمال الجوازات والإقامة بقيادة شرطة محافظة ظفار

اختتمت الإدارة العامة للجوازات والإقامة البرنامج النظري والتدريبي لأعمال الجوازات والإقامة والذي استمر لمدة أسبوعين بمشاركة عدد من مرتب إدارة الجوازات والإقامة بقيادة شرطة محافظة ظفار.

تضمنت الدورة عدة محاور أهمها: قانون الشرطة وقانون إقامة الأجانب وقانون جواز السفر العماني ولائحته التنفيذية وكيفية التعامل مع الجمهور.

هدفت الدورة إلى صقل وتنمية قدرات المشاركين والرقي بمستواهم وادائهم في مجال عملهم.

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