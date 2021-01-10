مسقط ـ العمانية:

بمناسبة ذكرى تولِّي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ أبقاه الله ـ مقاليد الحكم في البلاد .. فقد بعث صاحب السُّمو السَّيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء تهنئة مرفوعة لمقام جلالته بهذه المناسبة السعيدة، أعرب فيها ما يلي:

«إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن أرفع إلى مقام جلالتكم السامي أصدق التهاني وأطيب التمنيات بتوليكم مقاليد الحكم في البلاد.. داعيًا المولى عزَّ وجلَّ أن يُنْعِم على جلالتكم بدوام التوفيق في المسيرة العُمانية الخيرة وما تبذلونه من اهتمام دائم للارتقاء بها من أجل أن يَنْعَمَ كل مواطن على هذه الأرض الغالية بدور في مسيرة البناء الشامل التي تضعونها جلالتكم في مقدمة اهتماماتكم».

وكل عام وجلالتكم بخير ومسرة.

كانت هذه تفاصيل خبر جلالة السلطان يتلقى برقية تهنئة من فهد بن محمود بمناسبة ذكرى تولي جلالته مقاليد الحكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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