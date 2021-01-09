اليوم..اصدار «قابوس القائد..سلطان خالد.. وعد ووفاء»

متحف قوات السلطان المسحلة يعرض السيارة وعربة المدفع الناقلة لجثمان السلطان الراحل

مسقط ـ العمانية:

تصدر رئاسة أركان قوات السلطان المسلحة ممثلة في التوجيه المعنوي اليوم كتابا بعنوان (قابوسُ القائدُ.. سلطانٌ خالدٌ..وعدٌ ووفاءٌ ) يتضمن سردا وتوثيقا للأحداث التي مرت بها السلطنة في يوم العاشر من يناير 2020م حينما فقدت السلطنة والعالم المغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد بن تيمورـ طيب الله ثراه ـ وما سبقها وتخللها من إجراءات وسلاسة في انتقال الحكم وتنصيب مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى ـ حفظه الله ورعاه ـ سلطانا للبلاد مع تناول ومضات من فكر السلطان قابوس بن سعيد بن تيمورـ طيب الله ثراه ـ وما خلَّفه من مآثر جمة.

ويأتي إصدار الكتاب متزامنا مع مرور عام على وفاة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه ـ والذكرى الأولى ليوم تولي جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مقاليد الحكم في البلاد في الحادي عشر من يناير ٢٠٢٠م.ويضم كتاب (قابوسُ القائدُ..سلطانٌ خالدٌ..

وعدٌ ووفاءٌ) بين جنباته ستة فصول..

تضمن الفصل الأول ومضات من مسيرة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمورـ طيب الله ثراه ـ الحافلة بالعطاء وفكره المنير..

وتحدث الفصل الثاني عن تأسيس الدولة البوسعيدية ونظام الحكم في الدولة..فيما سرد الفصل الثالث تفاصيل الأحداث التي مرت بها السلطنة منذ إعلان وفاة المغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس ـ طيب الله ثراه ـ حتى تنصيب جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ سلطانا للبلاد.

وتناول الفصل الرابع تشييع جثمان فقيد الخليج 365 المغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد بن تيمورـ طيب الله ثراه ـ واستقبال جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ أبقاه الله ـ لجموع المعزين من دول العالم وأبناء الخليج 365.

■ عربة المدفع التي نقلت جثمان المغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد ـ طيب الله ثراه ـ إلى مقبرة الأسرة الحاكمة



وتطرق الفصل الخامس للكتاب الى أبرز ما اتخذته الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية عند تلقيها خبر وفاة السلطان قابوس بن سعيد ـ طيب الله ثراه ـ وما أعلنته من بيانات نعت للسلطان الراحل ـ طيب الله ثراه ـ وأهم ما قاله زعماء وقادة دول العالم عن مسيرته ـ رحمه الله ـ بالإضافة إلى ما تم نشره عنه في مختلف وسائل الإعلام..

وجاء في الفصل السادس للكتاب ومضات من مسيرة جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى ـ حفظه الله ورعاه ـ.

من جانب آخر تشرّف متحف قوات السلطان المسلحة بعرض السيارة الـ لاندروفر وعربة المدفع التي نقلت جثمان المغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد بن تيمورـ طيب الله ثراه ـ إلى جانب اقتناء نسخة طبق الأصل من الرسالة الموجهة من السلطان الراحل إلى أعضاء مجلس الأسرة الحاكمة عبر مجلس الدفاع والتي تضمنت اسم من تنقل إليه ولاية الحكم إضافة إلى عرض العمامة السعيدية والخنجر في قاعة السلطان قابوس في مقر المتحف بمعسكر بيت الفلج.

الجدير بالذكر أن متحف قوات السلطان المسلحة قد اُفتتح في الحادي عشر من ديسمبر عام 1988م تحت الرعاية السامية للمغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد بن تيمورـ

طيب الله ثراه ـ ويعد إطلالة على تاريخ عمان العسكري عبر مراحله المختلفة متمثلا في قلعة بيت الفلج التي تم بناؤها في عهد السيد سعيد بن سلطان عام 1845م.

كما يعد متحف قوات السلطان المسلحة أحد أبرز المتاحف الوطنية الذي يعرض بين جنباته وأروقته ما تزخر به السلطنة من تراث عسكري عريق وإرث حضاري عظيم وما يتضمنه التاريخ العماني العسكري الخالد منذ فترة عمان قبل الإسلام إلى عصر النهضة من أحداث تاريخية وما شهدته عمان من مظاهر التقدم والنماء..

كما يحوي المتحف عددًا من الأسلحة والصور والوثائق والمخطوطات والمجسمات التاريخية ذات العراقة العمانية الدالة على فنون العمارة المتنوعة بقلعة بيت الفلج.