«تعليمية الشورى» تستكمل دراسة واقع الخدمات التعليمية فـي المناطق البعيدة

ناقشت لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى صباح أمس آلية تنفيذ خطة عملها لدور الانعقاد السنوي الثاني والتي أقرت مؤخرا خلال جلسة المجلس الخامسة.

وقد شكلت اللجنة فرق عمل لدراسة عدد من الموضوعات المتعلقة بقطاع التعليم في السلطنة.

وسيقوم فريق العمل الأول باستكمال دراسة واقع الخدمات التعليمية في المناطق البعيدة وذلك بهدف الوقوف على واقع الخدمات التعليمية في المناطق البعيدة، وضمان جودة التعليم فيها، وتقييم مستوى الخدمات التعليمية المقدمة في المناطق البعيدة، حيث سيقوم الفريق وفق خطته بعدد من الزيارات الميدانية لعدد من المدارس التي تقع في المناطق البعيدة.

فيما استعرض فريق عمل دراسة موضوع تضييق الهوة بين مخرجات دبلوم التعليم العام ومتطلبات الالتحاق ببرامج مؤسسات التعليم العالي برنامجه التنفيذي والزمني للدراسة واقتراح الجهات المعنية للقاء بهم والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم بما يخدم أهداف الدراسة والتي تكمن في تحديد أسباب الفجوة بين مخرجات الصف الثاني عشر (الحاصلين على دبلوم التعليم العام) والمقبولين في مؤسسات التعليم العالي، وكذلك وضع رؤية استراتيجية تهدف إلى تقديم منتج تعليمي أو مدخل لمؤسسات التعليم العالي (الطالب الحاصل على دبلوم التعليم العام) وذلك من خلال قيام المدارس بتوفير البيئة التعليمية المناسبة لتحقيق رؤية عمان 2040، وتقديم منهج دراسي يتضمن المهارات والمعارف المطلوبة لمواصلة التعليم العالي.

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