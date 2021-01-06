المفتش العام للشرطة والجمارك يفتتح منظومة معاهد السلامة المرورية فـي محافظات السلطنة ويدشن ثلاث خدمات إلكترونية تزامنا مع يوم الشرطة السنوي

ضمن الاحتفاء بيوم شرطة عمان السلطانية، رعى معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي ـ المفتش العام للشرطة والجمارك، صباح أمس بمعهد السلامة المرورية بعبري في محافظة الظاهرة افتتاح منظومة معاهد السلامة المرورية في مختلف محافظات السلطنة، وتدشين ثلاث خدمات إلكترونية تتعلق بالجانب المروري والتي تتمثل في نظام اختبار فحص السائقين الإلكتروني، وخدمة الحصول على رخصة السياقة الإلكترونية، وخدمة الحصول على رخصة المركبة الإلكترونية، وذلك وفق خطط شرطة عمان السلطانية واستراتيجيتها بعيدة المدى لتطوير وتجويد العمل والخدمات الإلكترونية التي تقدمها للمجتمع، لا سيما في مجال السلامة المرورية، وإيجاد بيئة عمل نموذجية بما يتوافق والاحتياجات المستقبلية والنمو المطرد للسكان.

المنظومة الإلكترونية لمعاهد السلامة المرورية

يأتي تفعيل العمل بمعاهد السلامة المرورية في مختلف محافظات السلطنة إيذانًا ببدء منظومة إلكترونية متكاملة تستخدم التقنية الحديثة والأجهزة المتطورة في عمليات تدريب وتأهيل سائقي المركبات، ولرفع مستوى الوعي المروري لديهم من خلال منهجية متطورة بالشراكة مع الجهات العلمية المحلية والعالمية وبيوت الخبرة ذات الاختصاص.

نظام اختبار فحص السائقين إلكترونيا

يهدف نظام اختبار فحص السائقين الإلكتروني إلى تسهيل إجراءات تقديم الطلب وتأدية الاختبار عن طريق نظام تقني يتيح للشخص تأدية الاختبار المبدئي للحصول على رخصة السياقة، ويُعد نظام اختبار فحص السائقين الإلكتروني الشق الأول من منظومة فحص السائقين الإلكترونية المتكاملة، حيث بنيت هذه المنظومة وفق إجراءات عمل إلكترونية تبدأ بتقديم الطلب للتقدم للحصول على رخصة السياقة وحجز المواعيد إلكترونيًّا، وتأدية الاختبارات النظرية إلكترونيًّا، والانتقال إلى مرحلة أجهزة المحاكاة المتطورة التي تستخدم تقنية الواقع المعزز والتي روعي فيها نماذج بيئة مختلفة التضاريس والطرق المحلية في مختلف ولايات السلطنة وذلك لضمان كفاءة مستخدمي الطريق للوصول إلى سياقة آمنة.

رخص السياقة وتسجيل المركبات الإلكترونية

يوفر نظاما رخصة السياقة الإلكترونية ورخصة تسجيل المركبات الإلكترونية نسخًا إلكترونية للوثائق الخاصة بمستخدمي الطريق من خلال الخدمات المقدمة في تطبيق شرطة عمان السلطانية، بحيث يمكن للمستخدم بعد تسجيل الدخول في التطبيق الإلكتروني والتأكد من هويته استخراج نسخة من رخصة السياقة، وكذلك نسخ من رخص تسجيل المركبات المسجلة بإسمه ويمكنه الاحتفاظ بنسخ منها في جهازه الخاص لاستخدامها عند الحاجة، كما تُمكن هذه الخدمة المستخدم من متابعة حالة الرخص الخاصة به وصلاحيتها.

وتتيح هذه الخدمة كذلك إمكانية إضافة وثائق إلكترونية أخرى لتكوين ملف إلكتروني متكامل يضم جميع الوثائق الخاصة بالمستخدم، كما يمكن للمستخدم طباعة نسخ الوثائق الخاصة به مباشرة عن طريق هاتفه الخاص. ويمكن تسجيل الدخول للنظامين عبر تطبيق شرطة عمان السلطانية عن طريق التصديق الإلكتروني للهواتف الذكية، والتوجُّه لخدمات الوثائق واختيار رخص السياقة أو اختيار رخص المركبات.

وخلال التدشين صرح العميد مهندس محمد بن عوض الرواس ـ مدير عام المرور قائلًا: إن معاهد السلامة المرورية ستسهم في رفع الوعي المروري في جميع محافظات السلطنة، وسوف يكون لها دور كبير وفعال في تأهيل مستخدمي الطريق، وتأهيل كافة شرائح المجتمع بمن فيهم من يتطلب تأهيلهم في حالة تكرار الحوادث المرورية أو ارتكاب مخالفات عديدة، وسائقي وسائل النقل العامة مثل: سيارات الأجرة والحافلات المدرسية وسائقي الشاحنات والمركبات الخفيفة.

أدوار متكاملة لمعاهد السلامة المرورية.

الجدير بالذكر أن معاهد السلامة المرورية تضطلع بأدوار متكاملة تتمثل في اختبار المتقدمين للحصول على رخصة السياقة وتأهيلهم من خلال اجتياز الاختبار التحريري الإلكتروني عبر التطبيق الإلكتروني المعد لذلك على هاتفه النقال ثم الانتقال إلى أجهزة المحاكاة لقياس مهاراته في كيفية التعامل مع مخاطر الطريق مرورًا باختبارات قواعد السياقة الصحيحة في الطرقات ويتم احتساب ورصد نتائج الاختبارات إلكترونيًّا في منضدة الخدمات المرورية تمهيدًا لمنحه رخصة السياقة، كما يضطلع المعهد بدور بارز في غرس مفهوم السلامة لدى النشء، بالإضافة إلى تدريبهم وتأهيلهم منذ الصغر لصناعة أجيال واعية بالمسؤولية المرورية، وتعزيز مفهوم الثقافة المرورية لدى منتسبي شرطة عمان السلطانية ومستخدمي الطريق من خلال تنفيذ العديد من البرامج التأهيلية.