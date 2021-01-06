«اجتماعية الدولة» تستعرض جهود «بيئة» و«أوكيو» فـي حماية البيئة ومكافحـة التلـوث

استعرضت اللجنة الاجتماعية بمجلس الدولة أمس دور الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة (بيئة) في الحفاظ على البيئة ومكافحة التلوث، كما اطلعت اللجنة على جهود الشركة الرائدة في مجال الطاقة (أوكيو عمان) في ذات المجال.

جاء ذلك خلال استضافة اللجنة لمسؤولين من الشركتين في اجتماعيها التاسع والعاشر لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السابعة برئاسة المكرم الدكتور أحمد بن علي العمري، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة وعدد من موظفي الأمانة العامة.

وناقشت اللجنة مع مسؤولي الشركتين عددًا من المحاور المتعلقة بدراستها حول مقترح مراجعة قانون (حماية البيئة ومكافحة التلوث) الصادر بالمرسوم السلطاني رقم:(114 /‏2001) منها: التشريعات والقوانين واللوائح الداخلية التي تنفذها الشركتان في مجال الحفاظ على البيئة ومكافحة التلوث، وازدواجية وتعدد القوانين المعنية بالتلوث البيئي ومدى تأثير ذلك على حماية البيئة، إضافة إلى التعرف على أنواع التلوث الذي تتعامل معه تلك الشركات، والجهد الوطني الذي تقوم به لمكافحة التلوث والحفاظ على البيئة.

كما تطرقت اللجنة خلال استضافتها لمسؤولي الشركتين إلى التحديات التي تواجهها تلك الشركات في مجال حماية البيئة ومكافحة التلوث، ومقترحاتهم حول التشريعات الحالية والتعامل مع المخالفات، والتشريعات المقترحة منهم حول هذه الجوانب، ومدى التنسيق مع الجهات الحكومية، والجهات الأخرى ذات الاختصاص التي تتعامل مع تلك الشركات.

يذكر أن الدراسة تهدف إلى الوقوف على التشريعات والقوانين الحالية الخاصة بحماية البيئة ومكافحة التلوث لمعرفة أحكامها وما يتعارض منها مع أحكام مشروع القانون محل الدراسة.