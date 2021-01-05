بمناسبة يوم شرطة عمان السلطانية تخريج عدد من دورات الضباط وتدشين أنظمة إلكترونية

في المحليات 5 يناير,2021 نسخة للطباعة

بمناسبة الخامس من يناير يوم شرطة عمان السلطانية، اختتمت كلية الشرطة بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة صباح أمس البرنامج التدريبي لدورة الضباط الجامعيين الدفعة السادسة والأربعين، والدفعة الثالثة والأربعين من الضباط بنظام الدبلوم، والدفعة السابعة بنظام الخدمة المحدودة، والدفعة السابعة والأربعين من الضباط الجامعيين التخصصيين، ليلتحقوا إلى من سبقوهم في ميادين العمل الشرطية المختلفة متشرفين بخدمة هذا الخليج 365، وذلك بعد اجتيازهم لمراحل التدريب المتنوعة وتلقيهم لمختلف المعارف والعلوم العسكرية والشرطية والقانونية ، فضلًا عن البرامج التخصصية في مجالات شرطية مختلفة لتأهيلهم على أداء واجباتهم بكل كفاءة وإتقان.

المنصة التدريبية الإلكترونية

وبهذه المناسبة، دشن معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي ـ المفتش العام للشرطة والجمارك ثلاثة أنظمة إلكترونية تتعلق بجودة العمل بشرطة عمان السلطانية وما تقدمه لمنتسبيها، حيث تم تدشين المنصة التدريبية الإلكترونية بشرطة عمان السلطانية، ونظام إدارة الموارد البشرية (مسار)، والمحفظة الإلكترونية (رعاية) ضمن الخدمات الاجتماعية بشرطة عمان السلطانية. وتهدف المنصة التدريبية الإلكترونية بالشرطة إلى توفير بيئة تدريب نموذجية، وهي عبارة عن منصة تفاعلية توظف التقنية وتجمع بين مميزات أنظمة إدارة المحتوى الإلكتروني وبين شبكات التواصل، وتُمكن المدربين من نشر المعلومات والأهداف ووضع الخطط والأنشطة التدريبية، وتساعد على تبادل الأفكار والآراء بين الكادر التدريبي والمتدربين، مما يُسهم في تحقيق مخرجات تدريبية ذات جودة عالية.

وتحتوي المنصة على العديد من المميزات التي يستفيد منها المدربون والمتدربون أبرزها توفير الكتب ورفع المناهج والملفات إلكترونيًا بحيث تكون متاحة للجميع، إضافة إلى عمل منتديات للمتدربين، وتأدية الاختبارات والتصحيح إلكترونيًا، كما تتيح المنصة الاطلاع على البحوث إلكترونيًا، وخاصية عمل منتديات للمتدربين وكذلك خاصية تنبيه بالمواعيد التدريبية ومهام العمل الأخرى، وميزة الإعلان عن المستجدات لجميع المتدربين، كما أن للمنصة مميزات أخرى كخاصية التقييمات الإلكترونية سواء للمدربين أو الطاقم الإشرافي.

نظام مسار

وحرصاً من شرطة عمان السلطانية على التطوير والتحديث في جميع تشكيلاتها والاستفادة من التقنيات الحديثة وتطويعها لمصلحة العمل في تقديم خدمات متميزة، جرى تدشين نظام إدارة موارد البشرية (مسار) الذي يُعنى بتنظيم أعمال الشرطة الإجرائية والإدارية والمالية في تشكيلاتها عبر تطبيق (خدمة إلكترونية متكاملة).

توحيد مسارات العمل

ويهدف نظام مسار إلى استكمال تحويل إجراءات العمل من الورقية إلى إجراءات إلكترونية وتوحيد مسارات العمل في جميع تشكيلات شرطة عمان السلطانية وفق ضوابط محددة، والتحول من الأنظمة القائمة حاليًا واستبدالها بأنظمة ذات مواصفات عالمية، وكذلك تحديث البنية الأساسية للتقنية والبرمجيات لتواكب التوسع في الإجراءات والخدمات المستقبلية، إضافة إلى ربط وتكامل الأنظمة المعلوماتية داخليًا والربط مع أنظمة الجهات الحكومية ذات العلاقة في السلطنة، وكذلك إتاحة خدمات إلكترونية ذاتية الطلب مقدمة لمنتسبي شرطة عُمان السلطانية، واستحداث قنوات إلكترونية للتواصل مع الجهات ذات العلاقة، وتبسيط وتسريع الخدمات والإجراءات المتبعة ورفع جودتها وتطوير التقارير والإحصاءات واتاحتها بكل سهولة ويسر.

المحفظة الإلكترونية

ويأتي تدشين خدمة المحفظة الإلكترونية (رعاية) ضمن اهتمام القيادة العامة للشرطة لتوفير الخدمات الاجتماعية لمنتسبي الشرطة، وهي عبارة عن محفظة مقرونة بالبطاقة الذكية للمنتسب التي تمتاز بوجود شريحة إلكترونية يتم الاستفادة منها في العديد من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها شرطة عمان السلطانية لمنتسبيها وتتيح لهم خدمة الدفع الإلكتروني بالبطاقة الشخصية أو عن طريق الهاتف.