مكتب مجلس الشورى يناقش تفعيل محاور الرؤية المستقبلية «عمان 2040»

عقد مكتب مجلس الشورى صباح أمس اجتماعه الدوري السادس لدور الانعقاد السنوي الثاني (2020 ـ 2021م) من الفترة التاسعة (2019 – 2023)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي ـ رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي ـ أمين عام المجلس.

وخلال الاجتماع ناقش المكتب الموضوع المتعلق برسالة اللجنة الاقتصادية والمالية حول موضوع محاور رؤية (عُمان 2040)، وقد أفادت اللجنة بأنها أخذت في الاعتبار أهمية تفعيل محاور الرؤية المستقبلية (عُمان 2040)، التي تقع ضمن اختصاصات اللجنة وهي محورا (الاقتصاد والتنمية) و(الحوكمة والأداء المؤسسي). إلى ذلك ناقش المكتب خلال اجتماعه الرسالة المقدمة من عدد من المواطنين المتضمنة مقترحًا بتحويل الكلية التطبيقية بنزوى إلى كلية للتربية، حيث تضمنت الرسالة الموضوع المذكور أعلاه لأسباب عدة أهمها: توسط المحافظة بين خمس محافظات مما يجعلها تستوعب عددًا أكبر من الطلاب لتغطية حاجة القطاع التعليمي للكوادر، وقد قرر مكتب المجلس إحالة المقترح إلى مجلس الوزراء.

كما تم النظر في جملة من الأسئلة البرلمانية التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وكان من بينها السؤال المتعلق بمنح مكافأة نهاية الخدمة للمؤمن عليهم رغم عدم ثبوت العجز، حيث تضمن السؤال الاستفسار عن مدى صحة منح مكافأة نهاية الخدمة للمؤمن عليهم ممن أكملوا خمس سنوات وأكثر رغم عدم ثبوت العجز عن العمل لديهم، إلى جانب النظر في السؤال المتعلق بمجمع لوى للصناعات البلاستيكية حيث تضمن الاستفسار عن موعد تشغيل المجمع ومدى وجود خسائر مترتبة نتيجة تأخر التشغيل، كما تم أيضًا النظر في السؤال المتعلق بإمكانية إعادة النظر في فتح تقديم طلبات تغيير استخدام الأراضي الزراعية ليكون طوال العام.