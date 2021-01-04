بحث سبل تطوير التعاون فـي مختلف المجالات بين السلطنة والولايات المتحدة

مسقط ـ العمانية:

استقبل معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي ـ وزير الخارجية صباح أمس كيمبرلي ريد ـ رئيسة بنك التصدير والاستيراد الأميركي والوفد المرافق لها.

تم خلال المقابلة بحث علاقات الصداقة والتعاون بين السلطنة والولايات المتحدة وسبل تطوير التعاون في مختلف المجالات بما فيها مجالات التعاون المالي والمصرفي وتشجيع تنمية الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين، في إطار اتفاقية التجارة الحرة والعلاقات الاستراتيجية القائمة.

كما أكد الجانبان على اهتمامهما بدعم مجالات نقل العلوم والتكنولوجيا وريادة الأعمال، وتطوير مهارات الشباب؛ وذلك تحقيقًا للأهداف المرجوة لهذه العلاقة المتينة بين البلدين وترجمة لاتفاقية نقل العلوم والتكنولوجيا. حضر المقابلة عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

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