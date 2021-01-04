(اجتماعية الدولة) تستعرض الأهداف الاستراتيجية لمحور الإنسان والمجتمع بـ(رؤية 2040)

عقدت اللجنة الاجتماعية بمجلس الدولة أمس اجتماعها الثامن لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السابعة، برئاسة المكرم الدكتور أحمد بن علي العمري ـ رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة.

واستضافت اللجنة خلال الاجتماع سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي ـ رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، رئيس محور الإنسان والمجتمع برؤية عمان 2040.

وتأتي الاستضافة في إطار سعي اللجنة لوضع تصور لأهم الموضوعات التشريعية التي تعتزم دراستها خلال الفترة المقبلة وتتوافق مع الأهداف الخاصة للرؤية المستقبلية عمان 2040.

واستعرضت اللجنة مع سعادة الدكتور رئيس محور الإنسان والمجتمع برؤية عمان 2040 التوجهات والأهداف الاستراتيجية والمؤشرات الخاصة بمحور الإنسان والمجتمع، كما ناقشت معه أهم القضايا والموضوعات العصرية والمستقبلية التي تنسجم مع رؤية 2040.

يذكر أن محور الإنسان والمجتمع في رؤية عمان 2040 يتكون من ثلاث ركائز وهي: تعزيز الرفاه الاجتماعي، والمحافظة على الهوية العمانية والتراث العماني، وتطوير الكفاءات والقدرات الوطنية.

كما تم في الاجتماع المصادقة على محضر اجتماع اللجنة السابق، ومتابعة ما تم تنفيذه من القرارات المتخذة فيه، إضافة إلى استعراض ما استجد من أعمال.

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