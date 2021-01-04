وكيلة الصحة للشؤون الإدارية والمالية والتخطيط تطلع على سير العمل بالمؤسسات الصحية بالوسطى

قامت سعادة الدكتورة فاطمة بنت محمد العجمية ـ وكيلة وزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية والتخطيط أمس الأول بزيارة لعدد من المؤسسات الصحية بمحافظة الوسطى، وذلك ضمن إطار الزيارات الميدانية الدورية التي يحرص مسؤولو وزارة الصحة على القيام بها بهدف الاطلاع على سير العمل بالمؤسسات الصحية وفق مستويات الرعاية الثلاثة (الأولية، والثانوية، والثالثية) والنظر إلى الاحتياجات ودراسة تطوير البنية الأساسية للنظام الصحي من خلال المعاينة المباشرة والتدارس مع المسؤولين الصحيين بالمحافظات والكوادر الطبية والتمريضية والإدارية والعاملين الصحيين في المؤسسات الصحية حول العمل في مؤسساتهم الصحية والاستماع إلى مقترحاتهم وآرائهم حول تطوير العمل الصحي في هـذه المؤسسات.

وقد بدأت سعادتها برنامج الزيارة بزيارة لمستشفى هيماء ومستشفى الدقم والعيادة الميدانية بالهيئة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والعيادة الجمركية بميناء الدقم حيث اطلعت سعادتها على سير العمل في هذه المؤسسات، والتقت بإداراتها والعاملين الصحيين فيها، واستمعت إلى المقترحات والآراء المقدمة حول تحسين جودة الخدمات المقدمة من خلالها، حاثة في ذات الوقت الجميع على بذل قصارى الجهد لتذليل الصعاب وتيسير تقديم الخدمة الصحية.

من جانب آخر التقت سعادة الدكتورة وكيلة وزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية والتخطيط بسعادة الشيخ معضد بن محمد اليعقوبي ـ محافظ الوسطى، حيث تم خلال اللقاء مناقشة تجويد الخدمات الصحية المقدمة بالمحافظة.

كما ترأست سعادة الدكتورة فاطمة بنت محمد العجمية ـ وكيلة وزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية والتخطيط، الاجتماع الإداري الذي تم عقده بمستشفى هيماء بحضور عدد من مديري العموم والدوائر والمشرفين الإداريين بالمحافظة، حيث تدارست معهم عددًا من المواضيع التي تخدم النظام الصحي بالمحافظة وسبل تطويره، واستمعت إلى مقترحاتهم حول هذا الخصوص، كما تابعت سعادتها عرضا مرئيا عن الخدمات الصحية المقدمة بالمحافظة، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجهها والخطط والمؤشرات والإنجازات، مثمنة في ذات الوقت الجهود المتفانية في الأداء وحثتهم على مواصلتها بكل تفانٍ.

رافق سعادتها في زيارتها الميدانية الدكتور إبراهيم بن هلال المحروقي ـ مدير عام الخدمات الصحية لمحافظة الوسطى بالإنابة، وعدد من مديري العموم والمسؤولين بالوزارة وبالمديرية.