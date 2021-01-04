إطلاق مشروع السهم الوقفي لمؤسسة (إنتاج) الوقفية

أطلقت مؤسسة (إنتاج) الوقفية مشروع السهم الوقفي صباح أمس تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن سعيد المعمري ـ وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

ويهدف مشروع السهم الوقفي للمؤسسة إلى تعزيزها واستثمارها وتنميتها وفق مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية لتسهم بشكل أكبر في خدمة المجتمع تحت منظومة وقفية مستدامة تعود بالمنفعة على البلاد وتحقق أهدافها المرجوة.

وقالت أمل البلوشية ـ الرئيس التنفيذي لمؤسسة (إنتاج) الوقفية: إننا نثمن كافة الجهود المبذولة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في بناء فرص حقيقية تنهض بمقومات العمل الوقفي أمام مرحلة جديدة تخطوها عُمان في رؤيتها رؤية عُمان ٢٠٤٠.

ويعتبر هذا الإطلاق أحد المرتكزات الأساسية الرافدة لها لتفعيل مجموعة من المشاريع لعام ٢٠٢١ من ضمنها إنشاء المسجد الذكي الذي سيكون أنموذج للمساجد المتطورة المتواكبة مع الحياة الرقمية والتي ستعزز من وجود الخدمات المتنوعة وفعاليتها في بيوت الله.

وتسعى مؤسسة (إنتاج) الوقفية من خلال نشاطها إلى تأسيس نظام وقفي شامل وتوظيف التقانة الحديثة لتطوير وتحسين جودة الخدمات في جوامع ومساجد السلطنة.

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