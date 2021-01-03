وزير الصحة: 7600 شخص تلقوا التطعيم ولم يتم تسجيل أي أعراض جانبية

- خلال زيارته عددا من مراكز التحصين بمسقط

مسقط ـ «الخليج 365»:

قام صباح أمس معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي ـ وزير الصحة بزيارة إلى عيادات التحصين ضد فيروس (كوفيد ـ 19) بمسقط وذلك للاطلاع على سير العمل وجهود العاملين الصحيين في مجابهة جائحة فيروس (كوفيد ـ 19) وخدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى وذلك ضمن الحملة الوطنية للتحصين ضد (كوفيد ـ 19).

وقد شملت زيارة معاليه عيادات التحصين في كلٍّ من مجمعي السيب وبوشر التخصصيين، واطمأن معاليه خلال زيارته على سير عملية التطعيم للفئات المستهدفة واطلع على الإحصائيات اليومية للتطعيمات، واستمع لشرح موجز عن إجراءات التنسيق واستقبال المستحقين للقاح.

كما التقى معالي الدكتور وزير الصحة خلال زيارته بعدد من المراجعين والطاقم الطبي العامل بعيادات التطعيم، وتبادل معهم الأحاديث الودية واستمع لمقترحاتهم وتجربتهم في عملية التطعيم.

وفي تصريح لوسائل الإعلام قال معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي: سعدت بما رأيته من إقبال كبير من قبل المواطنين والمقيمين لتلقي هذا التطعيم ضمن الحملة الوطنية للتحصين ضد (كوفيد ـ 19)، وما أحب أن أؤكد عليه هو مأمونية وسلامة هذا اللقاح.

وأضاف معاليه: لقد تم تطعيم 7600 شخص في السلطنة منذ الأسبوع الماضي، ولم يتم تسجيل أي أعراض جانبية تذكر إلا ما هو متوقع، والأعراض المتوقعة لكل تطعيم هي الصداع وآلام في الجسم وحمى منخفضة وطفح جلدي في بعض الأحيان. ودعا معاليه الجميع إلى عدم الالتفات للشائعات والتوجه إلى مراكز التطعيم المنتشرة بالسلطنة.

رافق معاليه خلال الزيارة الدكتورة ثمرة الغافرية ـ المكلفة بأعمال المدير العام للخدمات الصحية لمحافظة مسقط.

يذكر أن السلطنة كانت قد بدأت مطلع الأسبوع الماضي حملتها الوطنية للتحصين ضد (كوفيد ـ 19) للمستهدفين من اللقاح في مرحلته الأولى.