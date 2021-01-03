تدشين أول دليل متكامل عن محافظة الوسطى

هيماء ـ من مبارك بن سعود الحرسوسي:

دشنت غرفة تجارة وصناعة عمان بفرع محافظة أول دليل متكامل عن محافظة الوسطى، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ معضد بن محمد اليعقوبي ـ محافظ الوسطى وبحضور سعادة رضا جمعة آل صالح ـ رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان وبحضور أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى ومديري العموم من المؤسسات الحكومية والعسكرية.

ويُعد هذا الدليل أول دليل متكامل يضم عناوين المؤسسات الحكومية والأمنية والعسكرية والأهلية والشركات العاملة والمستثمرة بمحافظة الوسطى، كما يشمل صفحات تحتوي على نبذة عن المقومات السياحية والمشاريع الاستثمارية بالمحافظة.

واشتمل حفل التدشين على العديد من الفقرات المتنوعة استهل الدكتور سالم بن سليم الجنيبي ـ النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة الوسطى كلمة التدشين قائلا: إن الخليج 365 يمر بمرحلة استثنائية في مفاصل الاقتصاد المختلفة، وهذا واضح وضوح الشمس في رابعة النهار، فلا يجب ان نقف مكتوفي الأيدي شاخصين الأبصار والأفكار، بل علينا أن نكون السند في الشدة والحصن المنيع قبل وقوع الأزمة، فالكل مطالب من رجال الاعمال والمستثمرين أن يشمروا نحو العطاء والبذل والاستجابة الفورية بلا تردد نحو النداء الوطني، فما تملكونه هو من خير هذا الخليج 365، وما ستقدمونه سيكون للوطن، فلا وقت للتشاور ولا مجال للتردد، في مثل هذه الظروف نقف رجالات الخليج 365 من أجل مستقبل الخليج 365.

بعدها استعرض للحضور فيلماً عن محتوى الدليل والمعلومات المتكاملة عن المحافظة، ثم دشن راعي الحفل كتاب (دليل محافظة الوسطى) وتكريم المتعاونين والإعلاميين في محافظة الوسطى نظيرا لجهودهم المبذلة في تغطية الفعاليات والمناشط التي تنفذها الغرفة خلال العام المنصرم 2020م.