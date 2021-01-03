نـزوى تكمل مراحل التحسينات والصيانة بسوقها المركزي

نـزوى ـ من سالم بن عبدالله السالمي:

أكملت دائرة البلدية بنزوى مراحل التحسينات والصيانة بسوق نـزوى المركزي وبعض المواقع الأخرى المرتبطة بالسوق مما أضفى بُعدًا جماليًا.

حيث شملت التحسينات والصيانة مختلف المرافق من بينها تركيب نظام مراقبة إلكتروني لمختلف أركان السوق ويخضع لمتابعة مستمرة من قبل المشرفين للمحافظة على محتوياته وللتعامل مع أية أعمال قد تؤثر على الحركة التجارية والسياحية وسلامة مرتاديه، كما شهد السوق صيانة صالة بيع الأسماك وعمل سياج حديدي لعرصة بيع المواشي وصيانة أحواض الغسيل وصبغ جوانب الممرات، إلى جانب إعادة تخطيط المواقف العامة للسيارات وصيانة أبواب المداخل الرئيسية للسوق وتركيب كبائن الشوي ذات طابع تراثي تقليدي تتوافق والاشتراطات الصحية وتتوفر بها كافة المتطلبات الصحية وسبل الأمن والسلامة، كما شمل العمل تركيب أعمدة إنارة وصيانة الأرصفة بمختلف أرجاء السوق وإنشاء دورات مياه عامة تخدم السائحين ومرتادي السوق.

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