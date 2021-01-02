سلاح الجو السلطاني العماني يقوم بعملية إخلاء طبي بمحافظة مسندم

قامت مساء امس إحدى الطائرات العمودية بسلاح الجو السلطاني العماني بعملية إخلاء طبي لمواطنة تعاني من حالة صحية حرجة ، وقد تم نقلها من قاعدة خصب الجوية بمحافظة مسندم إلى المستشفى السلطاني بمحافظة مسقط لتلقي العلاج التخصصي اللازم .
ويأتي ذلك في إطار الخدمات الإنسانية التي تقدمها قوات السلطان المسلحة والدوائر الأخرى في وزارة الدفاع جنبًا إلى جنب مع باقي المؤسسات الحكومية الأخرى بالبلاد
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