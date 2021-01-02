السلطنة تستعد لاستقبال الدفعة الثانية من اللقاح خلال الشهر الجاري وإقبال على تلقي اللقاح وإجراءات ميسرة بالمؤسسات الصحية

فيما تتواصل أعمال الحملة الوطنية للتحصين ضد فيروس كورونا للفئات المستهدفة

كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي:

تستعد السلطنة خلال الشهر الجاري لاستقبال الدفعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا والتي من المتوقع أن يتم استلامها خلال هذا الشهر.

وفي إطار متصل، تتواصل بمختلف محافظات السلطنة أعمال الحملة الوطنية للتحصين ضد مرض كورونا كوفيد -١٩، للفئات المستهدفة في المرحلة الأولى من العاملين الصحيين، وأصحاب الأمراض المزمنة، حيث تواصل المراكز الصحية والمجمعات والمراكز بمختلف الولايات والمحافظات استقبال الراغبين في تلقي التحصين من هذه الفئات.

وسيتلقى كل الذين تم إعطاؤهم الجرعة الأولى من اللقاح، الجرعة الثانية بعد ٢١ يوما من تلقيهم الجرعة الأولى.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت الأسبوع الماضي إلغاء المواعيد بالنسبة للفئات المستهدفة، وذلك لتسريع عملية التحصين.

وقد بادر المواطنون والمقيمون من الفئات المستهدفة إلى التوجه للمراكز والمؤسسات الصحية لتلقي اللقاح، وسط إجراءات ميسرة واحترازية لضمان التباعد وسرعة تلقي اللقاح.

من جانبها تواصل وزارة الصحة جهودها لضمان تدفق الدفعات الأخرى من اللقاح بشكل متواصل عبر الشركات المنتجة التي تعاقدت معها الوزارة.

وقد حرصت الوزارة على مأمونية اللقاح وفعاليته، حيث تعاقدت مع الشركات التي قامت بتسجيل اللقاح لديها في بلدانها واعتماده من قبل المنظمات الدولية، بعد ذلك تم التعاقد مع هذه الشركات.

ومن المتوقع أن تستورد السلطنة قرابة مليون جرعة على فترات متفاوتة تمتد حتى نهاية العام الجاري.

كما تستمر أعمال الحملة الوطنية للتحصين ضد مرض كورونا بمركز إبراء الصحي للفئات المستهدفة في المرحلة الأولى من العاملين الصحيين وأفراد المجتمع.

كما يواصل مركز المعبيلة الصحي استقبال الحالات المستهدفة للتطعيم ضد “كوفيد ـ 19”.