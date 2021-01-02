حصاد الأسبوع: بتوجيهات سامية .. تسهيلات وحوافز للمواطنين والقطاع الخاص بدءا من العام الجديد

■ جلالة السلطان يتلقى دعوة لحضور قمة التعاون بالرياض

■ إعادة فتح جميع منافذ السلطنة واللجنة العليا تصدر قرارات جديدة لحماية المجتمع من سلالات «كورونا» المستجدة

■ السلطنة تبدأ التطعيم ضد

«كوفيد ـ 19» تحت شعار «التحصين وقاية»

شهد الأسبوع الماضي عددًا من الفعاليات والمناسبات والأحداث ..

■ فبتوجيهاتٍ ساميةٍ من لدن حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ أعلنت وزارة المالية عن العديد من التسهيلات والحوافز التي ستقدم للمواطنين والقطاع الخاص خلال العام الجديد 2021.

وتتمثل هذه التسهيلات والحوافز في القروض الإسكانية المقدمة من بنك الإسكان العُماني، حيث تم رفع المخصص السنوي للاقتراض خلال عام ۲۰۲۱ م إلى (۱۰۰) مليون ريال عماني بدلًا عن (60) مليون ريال عماني المحددة في موازنة البنك للعام 2021م مما سيؤدي إلى زيادة عدد الموافقات على طلبات القروض من (1350) إلى نحو (2250) بهدف تخفيض فترة الانتظار لحصول المواطنين على قروض إسكانية.

ومن هذه التسهيلات والحوافز أيضًا ستعمل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني خلال العام القادم على تجهيز عددٍ من المخططات السكنية للتمكن من توزيع نحو (۲۳) ألف قطعة أرض سكنية بمختلف محافظات وولايات السلطنة تلبية للطلبات المقدّمة للمواطنين للأراضي السكنية وكذلك إعفاء المقترضين من بنك التنمية العُماني وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من فوائد الاقتراض لعام واحد (۲۰۲۱ م)، وسيتم من خلال هذا الإجراء إعفاء 32104 مؤسسات وشركات بإجمالي كُلفة تبلغ 10 ملايين و930 ألفًا و432 ريالًا عمانيًّا سعيًا إلى مساندة شركات ومؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة المقترضة من بنك التنمية العماني وهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (قروض الرفد وسند)، ويهدف هذا الاجراء الى تخفيف الأعباء المالية على تلك المؤسسات والشركات خاصة مع تطبيق مبادرات إعادة توجيه دعم الكهرباء والمياه، كما تقرر كذلك اعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي سوف يتم تسجيلها اعتبارًا من 1 يناير 2021م حيث سيتم الإعفاء من سداد كافة رسوم التراخيص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المملوكة من قبل العمانيين المتفرغين لإدارة مؤسساتهم (الحاصلين على بطاقة ريادة) للسنوات الثلاث الأولى من التأسيس للأنشطة المستهدفة والمحددة من قبل الهيئة وهي الصناعات التحويلية والأنشطة الخدمية (النقل والسياحة والانشطة اللوجستية) والأنشطة السمكية والزراعية، وتتضمن التسهيلات والحوافز كذلك تخفيض رسوم عقود الإيجار من 5% إلى 3% من أجل تشجيع عملية توثيق عقود الإيجار حماية لحقوق المؤجرين والمستأجرين.

■ استقبل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد ـ نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف ـ الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث سلم سُموه رسالة خطية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية ـ أبقاه الله ـ تتعلق بالدعوة لحضور القمة الحادية والأربعين لقادة دول مجلس التعاون الخليجي القادمة.

تم خلال المقابلة استعراض شامل للموضوعات المتعلقة بالقمة الخليجية القادمة، إضافة إلى سبل تعزيز مسيرة التعاون الخليجي والارتقاء بها تحقيقًا لمصالح دول وشعوب المنطقة، وتناولت المقابلة أيضًا مجمل القضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر المقابلة معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي ـ وزير الخارجية، كما حضرها الوفد المرافق لمعالي الدكتور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

■ دشنت السلطنة رسميًّا حملة التطعيم الوطنية باللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد ـ 19) الذي أنتجته شركتا (فايزر) و(بيوإنتيك)، وذلك بمجمع السيب التخصصي، تحت شعار:(التحصين وقاية)، حيث تم توزيع اللقاح على كافة محافظات السلطنة وسيعطى لمن هم في الخطوط الأمامية بالقطاع الصحي وأصحاب الأمراض المزمنة وفق استراتيجية تضمن أسبقية ذوي الحاجة الماسة للقاح من مواطنين ومقيمين.

وكان في مقدمة متلقي الجرعة الأولى من اللقاح على مستوى السلطنة، معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي ـ وزير الصحة، عضو اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، ليؤكد بذلك على مأمونية اللقاح وفاعليته.

وسيتلقى كل من تم تطعيمه بالجرعة الأولى أمس جرعة ثانية بعد 21 يومًا، حيث يأخذ كل شخص جرعتين من اللقاح، وتم أمس توزيع ١٥ ألفًا و٦٠٠ جرعة، حيث سيستفيد منها، قرابة 7500 شخص، من الفئات المستهدفة التي سيتم التواصل معها بشكل مباشر، وستصل 28 ألف جرعة بحلول يناير المقبل، وستتوالى الدفعات الى نهاية العام القادم.

كما قام معالي الدكتور وزير الصحة بتدشين شعار الحملة الوطنية للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد ـ 19) والذي حمل شعار:(التحصين وقاية)، حيث ستواصل السلطنة حملتها بكافة المحافظات.

■ تدارست اللجنةُ العليا المكلفةُ ببحثِ آليةِ التعاملِ مع التطورات الناتجةِ عن انتشار فيروس كورونا (كوفيدـ 19) برئاسة معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية التطورات الأخيرة المتعلّقة بمستجدات الطفرة الجینیة لفیروس المرض التي تم تسجيلها في العدید من دول العالم، وبناءً على تقریر الفریق الفني المختص وتوصياته، فقد قرّرت إنهاء العمل بقرار منع الدخولِ إلى السلطنةِ والخروجِ منها عبر مختلف المنافذ البريّة والجويّة والبحرية في الساعة الثانية عشرة من صباحِ الثلاثاء 29 ديسمبر 2020م، كما قررت اللجنة، حمايةً لسائر أفراد المجتمع من انتشار مختلف سلالات فيروس (كوفيد ـ 19)، الآتي:

(1) إعادة اشتراط فحص البلمرة لـ(كوفيد ـ 19) قبل القدوم إلى السلطنة من جميع دول العالم دون استثناء.

(2) تعليق الإعفاء من العزل الصحي للقادمين في زيارات قصيرة إلى السلطنة تقلّ مدتها عن سبعة أيام.

(3) تُطَبّق على جميع القادمين للمنافذ الحدودية للسلطنة الإجراءات الآتية ويلغى ما يتعارض معها من قرارات سابقة:

ـ التسجيل في تطبيق “ترصّد” قبل القدوم للسلطنة.