صدور العدد الجديد من جند عُمان

صدر في الأول من يناير العدد الخاص من مجلة جند عُمان لشهر ديسمبر 2020م، وتضمن عددا من التغطيات الشاملة، والفعاليات العسكرية، والتحقيقات الصحفية، والمقالات المتنوعة.

ومن أبرز المواد التي تناولها العدد : جلالة السلطان المعظم يقيم حفل عشاء بمناسبة يوم القوات المسلحة، وحضرة صاحب الجلالة القائد الأعلى يترأس اجتماع مجلس الوزراء بقصر البركة العامر، وجلالته يتلقى تهنئة قواته المسلحة الباسلة بمناسبة يوم القوات المسلحة.

كما تضمن العدد كلمات خاصة لكل من صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع ، ومعالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني، ومعالي الأمين العام بوزارة الدفاع ، والفريق الركن رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، وقادة أسلحة قوات السلطان المسلحة، وقائد الحرس السلطاني العماني، وآمر كلية الدفاع الوطني بمناسبة الحادي عشر من ديسمبر يوم القوات المسلحة، كما تناول العدد احتفال الكلية العسكرية التقنية بتخريج الدفعة الثالثة من حملة مؤهل البكالوريوس والدفعة الرابعة من حملة مؤهل الدبلوم المتقدم، واشتمل العدد كذلك على تقرير عن احتفاء السلطنة بيوم القوات المسلحة، واحتفاء قوات السلطان المسلحة بذكرى السابع من ديسمبر (يوم المتقاعدين).

وتضمن العدد أيضا احتفال الجيش السلطاني العماني بتخريج دورة الضباط المرشحين ودورة الضباط الجامعيين التخصصيين، واحتفال سلاح الجو السلطاني العماني بتخريج دورة الضباط المرشحين ودورة الضباط التحويلية وضباط الخدمة المحدودة والضباط الجامعيين ، كما اشتمل العدد على العديد من المقالات الوطنية المتنوعة منها: الذكرى الخامسة والأربعون ليوم القوات المسلحة، ويوم القوات المسلحة ذاكرة وطن الأمجاد والبطولات، وقوات السلطان المسلحة .. عهد جديد وبطولات مجيدة، وباب (قالوا عن) ويشتمل كلمات خاصة عن يوم القوات المسلحة، أما المقال الديني فكان بعنوان (إخلاص وإتقان)، كما تضمنت المجلة عددًا من الأبواب الثابتة والمتنوعة والقصائد، سعيًا منها لتقديم رسالة صحفية هادفة إلى القراء في مختلف الجوانب العسكرية والعلمية والتقنية والثقافية المختلفة.