خدمات والتنمية الاجتماعية بالشورى تناقش «أنظمة الحماية الاجتماعية فـي سلطنة عمان: الأطر والأبعاد المستقبلية»

إعلامية الشورى تستعرض توظيف معالم الموروث الإسلامي العماني فـي تعزيز السياحة

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ناقشت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى خلال اجتماعها صباح أمس آلية تنفيذ خطة عملها لدور الانعقاد السنوي الأول التي أقرت خلال جلسة المجلس الخامسة والتي تضمنت تنظيم ندوة بعنوان:(أنظمة الحماية الاجتماعية في سلطنة عُمان: الأطر والأبعاد المستقبلية)، بالتنسيق مع اللجنة الاجتماعية بمجلس الدولة.

وتهدف اللجنة من هذه الندوة الوقوف على واقع أنظمة الحماية الاجتماعية في السلطنة وتحدياتها، والمخاطر الاقتصادية والاجتماعية وضرورات تأطير نظام متكامل للحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى دراسة التشريعات والسياسات المتطلبة لتأطير نظام متكامل للحماية الاجتماعية. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الثالث لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة التاسعة (2020 ـ 2021م) من الفترة التاسعة للمجلس برئاسة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي ـ رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، كما تناول الاجتماع البرنامج الزمني والتنفيذي لدراستها بشأن الترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة بين نصوص التشريع ومتطلبات التنفيذ وذلك لبحث مدى الالتزام بتوفير متطلبات الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة عبر مختلف المؤسسات في القطاع العام والخاص والمجتمع المدني وفقا لما نص عليه قانون رعاية وتأهيل المعوقين الصادر المرسوم السلطاني (63/‏2008)، وناقشت اللجنة كذلك عددًا من الرسائل والموضوعات المحالة من مكتب المجلس. من جانب آخر استعرضت لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشورى صباح أمس الرغبة المبداة المحالة إليها من مكتب المجلس والمقدمة من أحد الأعضاء حول توظيف معالم الموروث الإسلامي العماني في تعزيز قطاعات السياحة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الثالث لدور الانعقاد السنوي الثاني (2020 – 2021م) من الفترة التاسعة (2019 ـ 2023م) برئاسة سعادة علي بن سالم الجابري ـ نائب رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وفي هذا الشأن استضافت اللجنة العضو مقدم المقترح للاستماع إلى فكرته وأهميته، والذي أوضح ضرورة استثمار هذه المقومات التاريخية والمعالم الإسلامية الأثرية والاستفادة منها والمحافظة عليها من الاندثار والخراب وتوظيفها في الوقت ذاته لتنمية الاقتصاد المحلي بما يسهم في تشجيع القطاع الخاص للاستثمار السياحي في تلك المواقع وإيجاد فرص عمل جديدة.

وقد أبدت اللجنة مرئياتها وملاحظاتها حول الرغبة المبداة، التي تتماشى مع الجهود الحكومية الرامية إلى تفعيل الأدوار المناطة بقطاع السياحة بما يسهم في تعزيز مفهوم السياحة الثقافية، واستثمار تلك المعالم لتنمية الاقتصاد المحلي، كما استعرضت اللجنة رد مجلس الوزراء حول جدول البيانات الوزارية لدور الانعقاد السنوي الحالي، وفي هذا الشأن ناقشت اللجنة البيانات الوزارية ذات العلاقة باختصاصات عمل اللجنة، والتحضير لها.