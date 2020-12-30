اقبال متواصل على أخذ التطعيم بلقاح (فايزر ـ بيونتيك) بمختلف محافظات السلطنة

ـ (٤٢) حالة بالجبل الأخضر تم استدعاؤهم على دفعات متفاوتة والبدء بالفئات المستحقة للتطعيم كمرحلة أولى

مسقط ـ الخليج 365:

الجبل الأخضر ـ من سليمان أولاد ثاني:

لا تزال الحملة الوطنية للتحصين ضد (كوفيد ـ 19) وأخذ التطعيم بلقاح (فايزر ـ بيونتيك) على مستوى السلطنة تواصل أعمالها بمختلف محافظات السلطنة وسط اقبال من الفئات المستهدفة ضمن المرحلة الاولى من الحملة.

وقد دعت وزارة الصحة الفئات المستهدفة لتلقي لقاح (كوفيد ـ 19) في مرحلته الاولى بالسلطنة الى مراجعة المؤسسات الصحية المعتمدة للتطعيم في مختلف محافظات السلطنة دون الحاجة الى الالتزام بالمواعيد المحددة سابقًا لتلقي الجرعة الاولى من اللقاح وذلك حسب مواعيد العمل الخاصة بكل مؤسسة، مؤكدة على أن هذه الاجراءات تهدف الى التسهيل للفئات المستهدفة وحثهم على المبادرة للتوجه الى المؤسسات الصحية التي تقدم خدمات التطعيم في محافظاتهم لتلقي اللقاح.

وأوضحت الوزارة في بيانها الى ان الفئات المستهدفة هي كبار السن الذين تتعدى اعمارهم 65 سنة، ومن يعانون من امراض الرئة المزمنة (الانسداد الرئوي المزمن والربو مع شدة المرض تتفاوت بين المتوسطة والعالية ومرض الرئة الخلوي)، ومن يعانون من الفشل الكلوي والخاضعين لغسيل الكلى، والفئات المستهدفة من العاملين الصحيين وهم (العاملون في العناية المركزة والعاملون ممن يعانون من السكري والسمنة ومرض غسيل الكلى وأمراض الرئة المزمنة كما هو مفصل في الفئات المستهدفة في المجتمع والعاملون في اقسام رعاية مرضى كوفيد ـ 19).

وقد تواصلت يوم أمس الحملة الوطنية للتطعيم باللقاح المضاد لكورونا (كوفيد ـ 19) في الجبل الأخضر للذين تم تقيم ضرورة تلقيهم للتحصين وفقا لدواعي طبية .

حيث بدأت الحملة بعرض بعض التفاصيل التوعوية والتعريفية عن هذا اللقاح وأهميته في حماية الفرد والمجتمع وتم خلالها توزيع المنشورات التوعوية بأهمية التطعيم حسب الفئات المستهدفة من المجتمع والكادر الطبي.

حيث تم استدعاء عدد (٤٢) حالة بالتنسيق معهم على دفعات متفاوته وأوقات مختلفة والبدء بالفئات المستحقة للتطعيم في كمرحلة أولى، ويشمل التطعيم خلال هذه المرحلة الحالات المصابة بأمراض الكلى المزمنة والتي تخضع للغسيل الكلوي بالإضافة إلى المرضى الذين تتجاوز أعمارهم 65 عامًا ويعانون من مرض السكري وحالات الربو الشديدة وحالات أمراض تليف الرئة والانسداد الرئوي المزمن، ويشمل التحصين أيضًا الكوادر الصحية العاملين في العناية المركزة وأجنحة الترقيد الخاصة بمرضى (كوفيد ـ 19) والعاملين الصحيين الذين يعانون من أمراض مزمنة.

وقال نصر الله بن منصور الفهدي ـ ممرض متخصص أول في المستشفى: تأتي هذة الحملة تزامنا مع انطلاق الحملة الوطنية للتحصين ضد (كوفيد ـ 19) على مستوى السلطنة، حيث تم تخصيص ركن خاص لتلقي اللقاح بمستسفى الجبل الأخضر تخفيف للمواطنين وتسهيل لهم لتلقي اللقاح بكل سهولة ويسر.