396 زيارة تفتيشية بدماء والطائيين خلال النصف الثاني من العام الحالي

دماء والطائيين ـ من سعود المحرزي: تتواصل بلدية دماء والطائيين جهودها في شتى المجالات التي تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية، وتطبيق معايير الجودة العالية في الأنشطة الصحية وأعمال التفتيش والصحة الوقائية والرقابة على المنشآت الغذائية خلال النصف الثاني من العام الحالي، حيث تم تنفيذ 132 زيارة تفتيشية ورقابية للمؤسسات والأنشطة التجارية والصناعية في الولاية تم خلالها اصدار 12 إنذارا وتحرير 29 مخالفة صحية واتلاف 124 من المضبوطات المخالفة للاشتراطات الصحية والبلدية، وفي مجال الرقابة الغذائية تم تنفيذ 264 زيارة تفتيشية للمؤسسات الغذائية في الولاية تم خلالها تحرير 39 مخالفة و44 انذار متعلق بعدم الالتزام بالاشتراطات الغذائية من ناحية التخزين والصلاحية، كما تم مصادرة واتلاف 1435 مادة غذائية، إضافة الى ذلك تتواصل جهود فرقة مكافحة نواقل الامراض بدائرة الشؤون البلدية بدماء والطائيين للقضاء على الحشرات والزواحف بقرى الولاية حيث يتم تنفيذ جولات الرش للقضاء على هذه الحشرات ونواقل الامراض إضافة الى تحسين حملات جودة النظافة، حيث حققت الأهداف المرجوة منها من خلال رفع مستوى النظافة والحفاظ على الصحة العامة وتم تنفيذ العديد من الحملات بقرى الولاية والمناطق الجبلية اشتملت على إزالة الحشائش والأشجار الميتة وكنس وتنظيف الطرق بالولاية.

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