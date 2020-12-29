محافظ الداخلية يؤكد أهمية دراسة طلبات المواطنين وتسهيل الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات

في المحليات 29 ديسمبر,2020 نسخة للطباعة

نـزوى ـ من سالم السالمي:

التقى سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري ـ محافظ الداخلية بأعضاء لجنة الشؤون البلدية بولاية نزوى بحضور سعادة الشيخ راشد بن سعيد الكلباني ـ والي نـزوى، رئيس لجنة الشؤون البلدية والمهندس مدير عام بلدية الداخلية وذلك بمكتب والي نزوى.

وأعرب سعادة الشيخ المحافظ عن شكره وتقديره لأعضاء اللجنة، مشيدًا بالجهود التي يقومون بها لمساندة دائرة البلدية بالولاية للقيام بواجباتها، مؤكدًا أهمية دراسة طلبات المواطنين من الخدمات والمشاريع البلدية بما يتوافق مع متطلبات المرحلة القادمة ووفق أولويات محددة تأخذ بالاعتبار حاجة قرى ومناطق الولاية والتوزيع السكاني، كما تم مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالمشاريع التطويرية والاستثمارية وتم التطرق إلى موضوع الباحثين عن العمل والأخذ بأيديهم ومناقشة مزاولة الأيدي العاملة الوافدة لبعض الأنشطة التجارية التي تم تعمينها ووجه سعادته بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل الجهات المعنية، كما تم التطرق إلى موضوع السياحة الداخلية والتركيز على المشاريع التي تلامس مصلحة المواطن والتي توفر فرص عمل للباحثين عن العمل.

كما زار سعادته عددًا من المشاريع الخدمية والاستثمارية بالولاية من بينها: مراحل تطوير وتوسعة مسلخ البلدية بولاية نزوى والذي تم تصميمه وفق الاشتراطات الصحية المعمول بها بما يكفل تقديمه لخدمات الذبح وفق معايير السلامة والصحة العامة والذي يضم صالة الذبح وقاعة للانتظار ومكتب الطبيب البيطري وغرفة لإتلاف اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وغرفة للتبريد وحظائر لبيع المواشي.

كما زار سعادته حارة العقر ومشروع النزل التراثية بنـزوى، حيث التقى بعدد من ملاكها لمعرفة المعوقات وتلمس احتياجاتهم ومتطلباتهم من أجل تطويرها وحث المختصين على تسهيل الإجراءات المتعلقة بالتراخيص.

كما قام سعادة الشيخ المحافظ بزيارة استطلاعية لسوق نـزوى المركزي والسوق الشرقي والغربي والتقى بعدد من التجار للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم التي تهدف إلى تحسين الوضع القائم، والمواضيع المتعلقة بتنظيم الباعة ومواقف السيارات وإيجاد الحلول المناسبة لها.

تجدر الإشارة إلى أن سوق نزوى المركزي شهد مؤخرًا عددًا من التحسينات والصيانة شملت مختلف المرافق من بينها تركيب نظام مراقبة إلكتروني لمختلف أركان السوق ويخضع لمتابعة مستمرة من قبل المشرفين للمحافظة على محتوياته وللتعامل مع أية أعمال قد تؤثر على الحركة التجارية والسياحية وسلامة مرتاديه، كما شهد السوق صيانة صالة بيع الأسماك وعمل سياج حديدي لعرصة بيع المواشي وصيانة أحواض الغسيل وصبغ جوانب الممرات، إلى جانب إعادة تخطيط المواقف العامة للسيارات وصيانة أبواب المداخل الرئيسية للسوق وتركيب كبائن الشوي ذات طابع تراثي تقليدي تتوافق والاشتراطات الصحية وتتوافر بها كافة المتطلبات الصحية وسبل الأمن والسلامة، كما شمل العمل تركيب أعمدة إنارة وصيانة الأرصفة بمختلف أرجاء السوق وإنشاء دورات مياه عامة تخدم السائحين ومرتادي السوق.

كما تم الوقوف على موقع مجمع مياه الصرف الصحي المعالجة بحضور جميل بن جمعة الحوقاني ـ مسؤول قطاع الصرف الصحي بمحافظة الداخلية ومناقشة إمكانية استغلال تلك المياه المعالجة في ري أشجار الزينة ومشاريع البستنة والتجميل.

كما اطلع سعادة الشيخ المحافظ على سير العمل بدائرة البلدية بنزوى، حيث التقى بمدير وموظفي الدائرة وحثهم على بذل مزيد من الجهد وتسهيل الإجراءات وسرعة إنجاز معاملات المواطنين المختلفة، وعلى ضرورة الإنجاز وفق مدة زمنية محددة وبما يتطلبه واقع كل معاملة، على أن يتم الإفادة بما يتم إنجازه وفق تقارير دورية منتظمة متضمنة ما قد يواجه إنجاز تلك المعاملات من ملاحظات والعمل على إيجاد الحلول اللازمة لها، وقد تم خلال الزيارة مناقشة واقع العمل البلدي بالولاية ومتطلبات العمل القادمة، وتسخير كافة الإمكانات المتاحة لخدمة الولاية والمواطنين والمقيمين بها واستعراض التحديات والمعوقات التي تعتري سير العمل وإيجاد الحلول المناسبة لها والرد على استفسارات وتساؤلات الموظفين بكل شفافية، كما وجه سعادته المعنيين بدائرة البلدية بالتنسيق المستمر مع مكاتب سند بالولاية ومكاتب الاستشارات الهندسية لتذليل كل العقبات والصعاب التي قد تواجه إنجاز المعاملات المختلفة. وعلى هامش الزيارة التقى سعادته بعدد من المراجعين لتلمس آرائهم ووجهات النظر حول جودة الخدمات البلدية ومدى سهولة إنجاز المعاملات.